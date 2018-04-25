Премьер Литвы ждет от министра предложений создать фонд управления рисками

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что ждет от нового министра сельского хозяйства предложений сформировать фонд управления рисками, чтобы его средствами оказывать финансовую поддержку пострадавшим от стихийных бедствий фермеров.

«В прошлом году ситуация была сложной в одном аспекте, теперь у нас другое стихийное явление. Я жду решений Министерства сельского хозяйства, которые предлагалось принять в прошлом году — о сформировании определенного фонда управления рисками. Бывшему министру не удалось это сделать, будем надеяться, что, возможно, новому удастся. Правительство ждет конкретных предложений, пока из Минсельхоза они нам не поступают», — сказал С. Сквярнялис во вторник в интервью Литовскому радио.

По его словам, в сельском хозяйстве тоже должна начать действовать система страхования.

«Эта модель у нас пока непопулярна, но по-другому избежать таких непрогнозируемых вещей очень сложно», — сказал премьер.

Он сказал, что пока не планируется объявлять экстремальную ситуацию из-за засухи еще на части территории страны.

«Когда Минсельхоз будет видеть, что (это) необходимо, мы сможем это сделать. Но пока таких предложений правительство не получало», — сказал С. Сквярнялис.

Стихийное бедствие уже объявлено в шести самоуправлениях Литвы — Шакяйском, Лаздийском, Алитусском, Мариямпольском, Тракайского района и Кальварийском.

На прошлой неделе засуха началась и во многих других самоуправлениях страны.

В условиях отсутствия осадков и высокой температуры воздуха на этих территориях может быть установлена стихийная засуха. Последний раз засуха в Литве объявляласьв 2015 году.

BNS