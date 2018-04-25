Премьер-министр Бельгии подал в отставку

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник, 18 декабря, объявил о своей отставке. До этого на заседании в парламенте ведущие партии королевства предложили провести голосование о вотуме недоверия правительству, сообщает телеканал RTBF.

«Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан. Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно», – заявил Мишель.

Король Бельгии Филипп принял премьера в королевской резиденции Лакен, но отложил решение по вопросу отставки.

Напомним, ранее в отставку ушли пять членов федерального правительства, представлявшие фламандских националистов. Они выступали против подписания премьером миграционного пакта ООН.

korrespondent.net

Photo by historic.brussels on Visualhunt.com / CC BY