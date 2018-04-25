Премьер-министр Израиля обсудил с главой МИД РФ ситуацию в Сирии

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«Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

В МИД отметили, что «в ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг неё».

По данным российского внешнеполитического ведомства, была также затронута проблематика палестино-израильского урегулирования в развитие переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху 11 июля в Москве.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, которые динамично развиваются по всем направлениям. Подтверждена важность продолжения скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма», — говорится в сообщении МИД.

Ранее в понедельник посол Израиля в РФ Гарри Корен заявил, что Нетаньяху обсудит с Лавровым и Герасимовым ситуацию на Голанских высотах, а также вывод иранских и проиранских сил из Сирии, передает «Интерфакс». «Я думаю, что переговоры посвящены ситуации в Сирии, особенно ситуации на сирийской части Голанских высот, где Израиль рассчитывает на соблюдение буквы соглашения о разведении сил 1974 года», — сказал Корен.

«Также переговоры будут посвящены выводу иранских и проиранских сил сначала из юго-западной зоны деэскалации, а затем из Сирии в целом», — подчеркнул он.

На пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что после разгрома террористов в южной зоне деэскалации в Сирии ситуацию на Голанских высотах нужно вернуть к соглашению 1974 года.

По словам главы российского государства, этот шаг «позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность государства Израиль».

Ранее Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании правительства, что Израиль настаивает на выполнении соглашения о разделении сил с Сирией от 1974 года таким образом, каким оно выполнялось на протяжении десятилетий до начала гражданской войны в этой арабской республике. Кроме того, Израиль продолжит противодействовать любым попыткам Ирана и его сателлитов закрепиться в военном отношении в Сирии.

Израильская сторона отвергла сформулированную представителями РФ идею о создании 100-километровой зоны перед демаркационной линией между Израилем и Сирией, в которой не смогут находиться иранские военные, сообщает израильская пресса со ссылкой на высокопоставленный источник.

Израиль настаивает на том, что в Сирии не должно быть ракет большой дальности, а также — на закрытии в стране всех объектов, на которых производятся ракеты.

После переговоров в Иерусалиме Нетаньяху отметил важность таких встреч, передает ТАСС. «Связи между нами чрезвычайно важны, они осуществляются посредством прямых встреч между мной и президентом (РФ Владимиром) Путиным и нашими командами», — сказал глава израильского кабмина. Нетаньяху вновь заявил, что «высоко ценит заявления в отношении безопасности Израиля, сделанные в ходе последнего саммита президентом Путиным и президентом (США Дональдом) Трампом».

В пресс-службе премьер-министра также сообщили, что с израильской стороны во встрече участвовали министр обороны Авигдор Либерман, глава Генштаба армии страны Гади Эйзенкот и руководитель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.

NEWSru.com