Премьер-министр Канады объявил об участии в парламентских выборах

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The Globe and Mail

«Сегодня я представляю мою кандидатуру [и буду участвовать в парламентских выборах 2019 года]. 2019 год наступит уже скоро», — сказал Трюдо, слова которого приводит ТАСС. «Давайте вместе сделаем Канаду лучшей страной для всех канадцев», — призвал своих сторонников глава правительства.

43-е парламентские выборы в Канаде состоятся 21 октября 2019 года. Основная борьба за 338 кресел в нижней палате парламента — Палате общин — традиционно развернется между тремя крупнейшими партиями страны: Либеральной, Консервативной и Новой Демократической.

На выборах 2015 года либералы набрали 39,5% голосов избирателей, консерваторы — 31,9%, а новые демократы — 19,7%. Лидер победившей партии становится премьер-министром Канады.

NEWSru.com