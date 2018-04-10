Премьер-министр Литвы пока не видит оснований для отставки министра сельского хозяйства

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что сейчас не видит основания для отставки министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса из-за информации о том, что его семья пользуется чужой землей, получая при этом выплаты из Евросоюза (ЕС).

“Я сейчас точно не вижу оснований для его отставки. Разве что эта проблема получит продолжение, так что других решений тогда не будет”, – сказал С. Сквярнялис в интервью Литовскому радио во вторник.

Премьер сказал, что министр сельского хозяйства и его семья должны решить проблему в связи с тем, что несколько владельцев земельных участков в Клайпедском районе обвинили семью министра в пользовании их землей без соответствующих разрешений.

Новостной портал 15min.lt на прошлой неделе сообщил, что мать Б. Маркаускаса София Маркаускене 5-6 лет пользуется земельными участками без разрешения владельцев. Один из владельцев земли утверждал, что сам платит налог на землю и не давал разрешения семье министра пользоваться его землей. Между тем, как пишет 15min.lt, мать Б. Маркаускаса получает за эти участки выплаты ЕС.

Президент Даля Грибаускайте в понедельник заявила, что “тень злоупотреблений”, падающая на министра сельского хозяйства и его семью, компрометирует не только его репутацию, но и репутацию всего правительства.

Б. Маркаускас в понедельник назвал ситуацию непреднамеренной ошибкой.

BNS

Метки: Литва