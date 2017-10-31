Премьер-министр Литвы примет участие во встрече премьеров Северных и Балтийских стран в Финляндии

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник отбывает в Финляндию, где состоится годовая встреча премьер-министров Северных и Балтийских стран. На ней представители правительства Литвы ожидают соглашений по энергетическим проектам.

“Будут обсуждаться вопросы европейской политики безопасности, региональное сотрудничество, энергетика в регионе (…). Главное – энергетика, мы должны договориться по многим проектам, также важна поддержка Северных стран. Мы будем вести дискуссию об энергетике”, – сказал BNS накануне визита советник премьера Дейвидас Матулёнис.

С. Сквярнялис должен отбыть в Хельсинки во вторник вечером, главным днем встречи восьми премьеров Северных и Балтийских стран будет среда.

“Это традиционное мероприятие, и мы еще раз подчеркиваем, что наша ангажированность в сотрудничестве Северных и Балтийских стран является одним из приоритетов внешней политики, так что для нас самым главным является региональный формат”, – сказал Д. Матулёнис.

По его словам, также намечены двусторонние встречи С. Сквярнялиса с премьерами Дании, Финляндии, Норвегии.

Объединяющий пять Северных стран и три страны Балтии формат (NB8) действует с 1992 года.

BNS

Метки: Д. Матулёнис, Литва, премьер-министр, Саулюс Сквярнялис