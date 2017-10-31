  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.01 Текущий номер: N43 (1183) 26 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Премьер-министр Литвы примет участие во встрече премьеров Северных и Балтийских стран в Финляндии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 31, 12:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник отбывает в Финляндию, где состоится годовая встреча премьер-министров Северных и Балтийских стран. На ней представители правительства Литвы ожидают соглашений по энергетическим проектам.

“Будут обсуждаться вопросы европейской политики безопасности, региональное сотрудничество, энергетика в регионе (…). Главное – энергетика, мы должны договориться по многим проектам, также важна поддержка Северных стран. Мы будем вести дискуссию об энергетике”, – сказал BNS накануне визита советник премьера Дейвидас Матулёнис.

С. Сквярнялис должен отбыть в Хельсинки во вторник вечером, главным днем встречи восьми премьеров Северных и Балтийских стран будет среда.

“Это традиционное мероприятие, и мы еще раз подчеркиваем, что наша ангажированность в сотрудничестве Северных и Балтийских стран является одним из приоритетов внешней политики, так что для нас самым главным является региональный формат”, – сказал Д. Матулёнис.

По его словам, также намечены двусторонние встречи С. Сквярнялиса с премьерами Дании, Финляндии, Норвегии.

Объединяющий пять Северных стран и три страны Балтии формат (NB8) действует с 1992 года.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿