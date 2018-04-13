Премьер-министр Литвы: судно-хранилище СПГ, по всей видимости, будет выкуплено

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что Литва после 2024 года, по всей видиости, выкупит судно-хранилище Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).

“У нас есть исследование, у нас есть три возможных варианта, сценария и нам нужно будет принять решение в правительстве (…) Если говорить о долгосрочной перспективе и финансовом бремени, какое у нас сегодня имеется, то, по всей видимости, да (Литва выкупит судно-хранилище СПГ – BNS)”, – сказал С. Сквярнялис в четверг журналистам в Киеве.

Представленное в среду исследование международной консалтинговой компании Poyry Management Consulting показало, что максимальную выгоду Литва получит, если выкупит судно-хранилище СПГ после 2024 год, когда истечет срок договора аренды с норвежской Hoegh LNG. Выгода будет чуть меньше, если Литва продлит договор аренды еще на 20 лет.

BNS

Метки: Литва