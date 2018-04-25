Премьер: на муниципальных выборах «аграрии» укрепили позиции

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что делегировавший его Литовской союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) на муниципальных выборах укрепил свои позиции.

«Я оцениваю положительно, потому что политическая партия, которая была не так заметно представлена в советах, получила почти на сто мандатов больше, также укрепила свои позиции по мэрам и (…) в крупных городах, где у нее никогда не было ни представителей, ни фракций — теперь есть», — сказал премьер журналистам в Вильнюсе в понедельник.

ЛСКЗ на выборах получил 222 мандата членов советов самоуправлений, на выборах мэров победили пять кандидатов партии, еще один избранный мэр был выдвинут совместно «аграриями» и либералами.

По числу мандатов членов советов «аграрии» на выборах остались третьи, по числу мэров — четвертые.

«Люди выбрали тех лидеров, особенно если говорить о выборах мэров, которые вполне реальными действиями сделали для этой общины конкретные дела, или все еще предоставляют кредит доверия, думая, что, возможно, во время второго срока полномочий удастся сделать что-то конкретное», — сказал С. Сквярнялис.

Больше всего мест в советах самоуправлений с перевесом в несколько мандатов получили консерваторы, на выборах мэров в масштабах страны победили социал-демократы.

BNS