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Премьер на пост главы Минюста выдвигает кандидатуру адвоката Г. Данелюса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 16, 11:00   |   Комментариев: 0

Премьер Саулюс Сквярнялис выдвигает на пост министра юстиции Литвы кандидатуру Гедрюса Данелюса.

“У нас есть решение – будет выдвигаться Г. Данелюс, бывший глава  Генеральной прокуратуры Клайпедского округа”, – сообщил BNS в понедельник премьер.

Г. Данелюс сейчас является ассоциированным партнером адвокатской конторы TGS Baltic (Варул, Грунте, Суткене), и до того, как стать адвокатом 16 лет работал прокурором, а в 2013 году ушел из прокуратуры по собственному желанию.

Г. Данелюс представлял пресс-секретаря президента Дайву Ульбинайте в деле, в котором ей были предъявлены обвинения в раскрытии государственной тайны. В этом деле Д. Ульбинайте была оправдана.

BNS

Метки: 

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