Премьер на время предвыборной кампании возьмет отпуск

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис, заявивший о намерениях баллотироваться на президентских выборах в мае этого года, отметил, что на время предвыборной кампании возьмет отпуск, а уходить в отставку не планирует.

«Если удастся преодолеть все правовые требования, собрать подписи, я, в лучшем случае, стану кандидатом в марте. Тогда сможем говорить о деталях», — сказал премьер журналистам в Русне, что в Шилутском районе.

«Я точно не рассматриваю возможность ухода (с должности – BNS), поскольку Конституция не требует от меня такого отмежевания, у всех нас есть такое право. Закон о правительстве позволяет воспользоваться десятидневным отпуском. И я, скорее всего, этой возможностью воспользуюсь, а если потребуется, возьму и больше», – добавил он.

BNS