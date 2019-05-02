Премьер: не обсуждая БелАЭС, прежние власти поступили халатно

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Прежние литовские власти поступили халатно, не обсуждая строящуюся рядом с Литвой, в Островце, Белорусскую АЭС (БелАЭС) с Беларусью, утверждает премьер Саулюс Сквярнялис.

Во вторник поступили подтверждения того, что Беларусь отклонила предложения С. Сквярнялиса о превращении БелАЭС в станцию, работающую на газе.

«В ответе несколько важных вестей – констатируется, что проект не зайдет слишком далеко. По сути это ответ между строк, что это можно было сделать тогда, когда проект был в зачаточной стадии, и это нужно было сделать. Бывшие тогда у власти поступили халатно», – заявил С. Сквярнялис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Он также подчеркнул, что важной вестью для Литвы является предложение Белоруссии создать совместную систему мониторинга. С. Сквярнялис во вторник сказал, что принимает предложение Белоруссии по переговорам о создании общей системы мониторинга на БелАЭС.

«Предложение по общей системе мониторинга очень важная для нас весть, если говорить об обеспечении безопасности наших жителей. Выиграть больше было бы сложно», – сказал премьер.

Литва и Беларусь сейчас согласуют договор о сотрудничестве и обмене информацией по возможным атомным авариям, но в проекте этого документа нет предложения создания совместной системы мониторинга, подтвердили BNS в Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики.

Минск постоянно откладывает дату включения первого реактора БелАЭС – сейчас она намечена на осень этого года.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС — по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС и таким образом осложнить реализацию проекта. Однако другие страны Европы не согласились с предложением Литвы по более обширному бойкоту.

BNS