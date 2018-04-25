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Премьер: незанятое кресло министра окружающей среды побуждает думать об объединении министерств

Фото из открытых источников

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что незанятое кресло министра окружающей среды побуждает его думать об объединении министерств окружающей среды и энергетики.

«Сейчас один из хороших моментов взять паузу и подумать в отношении двух министерств, экологии и энергетики, где много сфер перекрывается, которые непосредственно связаны, возможно, стоит поговорить об интегрировании функций и объединении двух министерств», — сказал премьер в программе «Литва в прямом эфире» на Литовском ТВ.

По его словам, это позволило бы «заметно сократить бюрократический аппарат и увеличить синергию».

Премьер сказал это после того, как президент Даля Грибаускайте отказалась назначить министром экологии представительницу социал-трудовиков, вице-министра юстиции Ирму Гуджюнайте.

BNS

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