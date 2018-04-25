Премьер: незанятое кресло министра окружающей среды побуждает думать об объединении министерств

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что незанятое кресло министра окружающей среды побуждает его думать об объединении министерств окружающей среды и энергетики.

«Сейчас один из хороших моментов взять паузу и подумать в отношении двух министерств, экологии и энергетики, где много сфер перекрывается, которые непосредственно связаны, возможно, стоит поговорить об интегрировании функций и объединении двух министерств», — сказал премьер в программе «Литва в прямом эфире» на Литовском ТВ.

По его словам, это позволило бы «заметно сократить бюрократический аппарат и увеличить синергию».

Премьер сказал это после того, как президент Даля Грибаускайте отказалась назначить министром экологии представительницу социал-трудовиков, вице-министра юстиции Ирму Гуджюнайте.

BNS