Премьер Новой Зеландии вышла из декретного отпуска

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернулась к исполнению своих обязанностей после короткого отпуска в связи с рождением ребенка, сообщает 1 NEWS .37-летняяя новозеландка родила девочку Нив 21 июня. После этого она шесть недель заботилась о ребенке и привыкала к новой для себя роли матери.

Глава правительства Новой Зеландии поделилась впечатлениями в Instagram . Например, она рассказала об акушерке, которая не только помогала с родительскими обязанностями, но и готовила молодой маме завтрак.

Ардерн с удовольствием вернулась к работе и ей очень приятно, что к ее жизни привлечено столько внимания. Она пообещала, что постарается соблюсти интересы ее дочери, чтобы ее известность не портила жизнь ребенку.

В то же время Ардерн собирается в следующем месяце поехать в Нью-Йорк, чтобы обсудить там изменение климата, а также проблемы женщин и детей. Премьер возьмет с собой в США не только дочку, но и ее отца Кларка Гейфорда.

Отец Нив — 39-летний телеведущий, который ведет телепередачу о рыбалке Fish of the Day. Программу показывают в 20 странах мира, а в прошлом году она получила награду на Houston International Film Festival. Гейфорд познакомился с Ардерн пять лет назад, случайно повстречавшись с ней в парламенте.

Джасинда Ардерн заняла пост лидера находившейся девять лет в оппозиции Лейбористской партии в августе прошлого года. Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии в октябре 2017 года после того, как по результатам всеобщих выборов ни одна партия не получила абсолютного большинства в правительстве. Лейбористская партия получила на выборах второй результат. Лейбористы сформировали левоцентристскую коалицию с партией «Новая Зеландия прежде всего». Ардерн стала самым молодым премьер-министром в истории Новой Зеландии с 1856 года.

Это второй в истории случай, когда женщина — действующий глава правительства рожает ребенка. Первой была премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая в 1990 году родила дочь, занимая ответственный пост.

NEWSru.com