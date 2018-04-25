Премьер: общими усилиями мы должны укреплять ЕС

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис во вторник в Вильнюсе встретился с Президентом Венгерской Республики Яношем Адером и обсудил развитие двусторонних отношений, перспективы сотрудничества в экономической, политической, культурной и других областях.

Было отмечено, что объем двусторонней торговли неуклонно растет, и венгерские компании могут инвестировать и расширять свой бизнес в Литве. По словам премьер-министра, есть прекрасные возможности для сотрудничества в фармацевтической промышленности, лазерных технологиях. Литва и Венгрия имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в секторе транспорта и логистики.

«Мы ценим венгерскую солидарность, и мы благодарны за вклад в безопасность региона, участие в миссии воздушной полиции НАТО по охране, участие венгерских солдат в учениях в Литве, участие в ротации НАТО в странах Балтии. Мы последовательно выступаем за участие НАТО в обеспечении безопасности членов альянса », — сказал премьер-министр.

Было подчеркнуто, что важно еще больше укреплять сотрудничество между странами-членами ЕС и НАТО. Литва решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Позиция стран Европейского союза в отношении Украины и России — это испытание единства ЕС.

Что касается ЕС, то убеждение в том, что ЕС является гарантом демократии, процветания и безопасности, Литва не видит альтернативы этому членству и поэтому стремится к дальнейшему укреплению европейского проекта.

Литва внимательно следит за ситуацией в Венгрии и ее диалоге с институтами ЕС и рассчитывает найти взаимоприемлемые решения, которые обеспечат реализацию принципов верховенства права

Обсудили проблемы миграции между государствами-членами ЕС и третьими странами, подчеркнув необходимость солидарности ЕС в решении этих вопросов. В целях защиты внешних границ ЕС и устранение причин миграции, решающее значение для эффективного управления миграционными потоками и обеспечения внутренней безопасности ЕС имеет сотрудничество с третьими странами.

Информация lrv.lt