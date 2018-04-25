Премьер: Пакетом мобильности хотят вытеснить литовских перевозчиков

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Отложенный Европарламентом (ЕП) в среду Пакет мобильности — это попытка вытеснить с рынка литовских перевозчиков, говорит премьер Литвы. По словам Саулюса Сквярнялиса, такой пакет, какой предлагается сейчас, сильно повлияет на валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы.

«Это очень весомая часть нашего ВВП. Он (пакет – BNS) вытеснит наших перевозчиков из конкурентной борьбы в Европе, и это повлечет последствия для каждого из нас — поступившие доходы в наш бюджет, определенный тормоз для бизнеса, и последствия на самом деле будут невыгодными и вредоносными», — сказал С. Сквярнялис журналистам в четверг в сейме.

По словам премьера, говорят, что цель запрета для водителей ночевать в кабинах — забота об их благосостоянии, однако сейчас недостаточно подходящих гостиниц для их ночлега. Кроме того, требование для грузовиков каждые четыре недели возвращаться в Литву тоже вредоносное.

«Те требования, которые предусмотрены в плане обеспечения их (водителей – BNS) благосостояния, о необходимости ночевать не в кабинах, а в гостиницах — посмотрите, какова инфраструктура и можно ли это провести в жизнь», — сказал С. Сквярнялис.

«Требования возвращаться для наших грузовиков каждые четыре недели в страну регистрации — это вытеснение нашего очень важного, сильного и конкурентного сектора такими мерами с рынка», — сказал премьер.

В среду Европарламент вернул Пакет мобильности на доработку в Транспортный комитет, потому что по нему представлено около 1600 замечаний. Европарламентарий Лайма Андрикене в среду заявила, что его пытаются принять в особенно политизированных условиях.

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас подчеркивает, что после вступления в силу санкций в отношении России перевозчики стали искать новые рынки на Западе. Перевозчикам Германии, Франции и других стран это не понравилось, поэтому под прикрытием других мотивов создан Пакет мобильности.

BNS