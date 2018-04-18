Премьер показал, что является зависимым и непринципиальным – президент Литвы

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис, прикрывая министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса, показал, что является зависимым, несамостоятельным и непринципиальным, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.

“Премьер, обещавший принципиальность, продемонстрировал, что является зависимым и не может принимать самостоятельных решений. (…) Прикрытие скомпрометировавшего себя министра, откладывание окончательных решений и уклонение от ответственности принижают создаваемый премьером имидж прозрачного и принципиального политика. В данном случае мы видим лишь принципиальную беспринципность”, – заявила глава государства в комментарии, который в среду передала BNS президентская пресс-служба.

По словам Д. Грибаускайте, премьер берет на себя ответственность за действия министра сельского хозяйства, которые связаны с возможным нарушением как минимум нескольких статей Конституции.

“В 60-ой и 99-ой статьях Конституции предусматривается запрет для членов сейма и министров на получение иной зарплаты, за исключением деятельности связанной с занимаемой должностью и творческой деятельностью. После открытого признания того, что министр вел свой бизнес от имени матери, похоже, что осуществляются действия в форме сговорных сделок, а истинным выгодополучателем является министр”, – отметила президент.

BNS

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