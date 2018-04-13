Премьер: после оценики президента главе Минсельхоза будет сложно работать

После того, как литовский президент Даля Грибаускайте заявила, министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас не может продолжать работу, премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что министру будет сложно остаться на занимаемой должности.

“Министру будет сложно работать в любом случае после такого заявления главы государства, но решение мы примем после моего возвращения в Вильнюс”, – заявил в четверг премьер журналистам в Киеве.

Он обратил внимание на то, что бросаемые в адрес Б. Маркаускас обвинения не связаны напрямую с ним, а с фермерским хозяйством его матери.

С другой стороны, по словам премьер, плохо, что “министерство и министр склоняются” в публичных заявлениях.

Премьер вернется в Вильнюс из Киева в четверг вечером.

Президент Д.Грибаускайте заявила, что раскритикованный за обстоятельства фермерской деятельности семьи министр сельского хозяйства Б.Маркаускас не может продолжать работу.

“Я считаю, что у такого министра нет ни политического, ни морального права оставаться на посту. Он его утратил”, – сказала глава государства в интервью Литовскому радио LRT, которое транслировалось в четверг.

Председатель делегировавшего министра Литовского союза крестьян и зеленых (“аграриев”) Рамунас Карбаускис и спикер сейма Викторас Пранцкетис заявляли, что у них нет претензий к работе министра, но его судьбу должно решать правительство.

Портал 15min.lt писал, что мать Б. Маркаускаса София Маркаускене 5-6 лет пользуется земельными участками в Клайпедском районе без разрешения их владельцев.

Один из владельцев земли утверждал, что сам платит налог на землю и не давал разрешения семье министра пользоваться его землей. Между тем, как пишет 15min.lt, мать Б. Маркаускаса получает за эти участки выплаты из Национального платежного агентства.

Министр сельского хозяйства сейчас в отпуске, его не будет на работе в четверг и пятницу.

BNS

Метки: Литва