Премьер поведал об «исторических результатах» правительства

Правительству удалось добиться «исторических результатов», заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис во время презентации в Сейме отчета о работе кабинета министров.

Как отметил Сквярнялис, абсолютное большинство статистических показателей в стране за прошедший год улучшилось, результаты работы «превзошли ожидания», а некоторых целей удалось достичь быстрее, чем планировалось.

В центре внимания оказалась борьба с бедностью и неравенством, поскольку, по оценкам Евростата, разница в доходах населения в Литве является одной из самых высоких.

В прошлом году правительство ввело детские пособия — так называемые «детские деньги». Кроме того, выплата пенсий и пособий в общей сумме возросла для нескольких сотен тысяч граждан страны, в частности для 593 тысяч пенсионеров и 202 тысяч людей, получающих пособия по безработице и инвалидности.

Среднемесячная заработная плата в Литве в следующем году может достигнуть 1000 евро, обещает премьер.

«Я думаю, что мы точно в следующем году успеем на этот поезд», – уверял Сквярнялис.

Он заявил это, отвечая на вопрос члена парламентского Комитета по социальным делам и труду Альгимантаса Думбравы о планах правительства, чтобы среднемесячная заработная плата преодолела «психологически важную», по словам парламентария, «черту в 1000 евро».

Сейчас среднемесячная заработная плата, которая рассчитывается без учета показателей заработков жителей страны, занятых на индивидуальных предприятиях, в четвертом квартале 2017 года была 884,8 евро до уплаты налогов.

Как отметил Сквярнялис, в Литве улучшилась и бизнес-среда. В прошлом году страна впервые оказалась на 16-м месте из 190 других стран в рейтинге Doing Business.

Также премьер рассказал об успехах в области образования и здравоохранения, безопасности и внешней политики.

Как отметил Сквярнялис, впервые за долгое время в отношениях с некоторыми стратегическими партнерами, такими как Польша, наметились улучшения.

Как одно из наиболее важных достижений правительства он назвал реорганизацию государственных предприятий.

Премьер сказал, что в этом году начнется проведение в жизнь реформ в сферах налогов, инноваций, образования, здравоохранения, пенсионной системы и т. п.

Возглавляемое Саулюсом Сквярнялисом правительство работает с декабря 2016 года.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Саулюс Сквярнялис