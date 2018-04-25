Премьер предложил кандидатуру литературоведа М. Кветкаускаса на пост министра культуры

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в понедельник предложил президенту Дале Грибаускайте назначить министром культуры литературоведа Миндаугаса Кветкаускаса.

Это подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

„Это профессионал в своей области, компетенция и профессионализм которого не вызывает сомнений. Доверяю ему и надеюсь на эффективное сотрудничество“, — сказал Сквярнялис.“

В понедельник президент собирается встретиться с кандидатом.

42-летний литературовед, поэт М. Кветкаускас много лет (в 2008 — 2018 годы) возглавлял Литовский институт литературы и фольклора.

М. Кветкаускас закончил литуанистику в Вильнюсском университете, изучал иудаику в Оксфордском Центре изучения иврита и иудаики, несколько лет работал в редакции журнала Metai.

BNS