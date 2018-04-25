Премьер: прямые рейсы Вильнюс-Прага оживили бы сотрудничество

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис встретился с послом Чехии в Литве Витом Корселтом и обсудил перспективы развития двусторонних отношений. Литву и Чехию объединяет схожая история, начиная от истоков государственности 1918 г., в 2018 году обе страны празднуют 100-летие восстановления независимости.

В ходе встречи подчеркнули, что страны имеют хорошие экономические отношения, виден потенциал для дальнейшего развития двусторонней торговли, инвестиций, чешские компании могли бы активнее вкладывать деньги в нашей стране.

Упоминалось об успешном сотрудничестве в области науки и образования. По словам премьер-министра, исследователи и ученые обеих стран могли бы сотрудничать в международных и региональных проектах — например, в области лазерных технологий.

«Туристический сектор Литвы развивается очень быстро. Думаю, что жители Чехии намного лучше бы узнали и открыли для себя Литву, взморье, если Вильнюс и Прагу соединят прямые авиарейсы. Поэтому приглашаем Чешские авиалинии возобновить прямой рейс в Вильнюс. Это действительно является серьезным условием для более тесного экономического и туристического сотрудничества», — сказал он.

Подчеркнул вклад Чехии в укрепление обороны Литвы и всего Балтийского региона. Во второй половине 2019 года на базе НАТО в Шяуляй ожидаются ВВС Чехии. Это является выражением чешской солидарности и готовности совместно решать угрозы региональные безопасности. Важно и дальше укреплять сотрудничество ЕС и стран-членов НАТО в борьбе с гибридными угрозами, объединив наши ресурсы, обмениваясь опытом и передовой практикой.

Было отмечено, что Восточное партнерство является одним из приоритетов внешней политики Литвы, необходимо уделять больше внимания европейским стремлениям стран Восточного партнерства.

По словам С. Сквярнялиса формат восьмерки Северных и Балтийских стран, а также стран Вышеградской четверки — идеальная платформа для обмена мнениями по всем важным вопросам.

Информация lrv.lt