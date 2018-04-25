Премьер Швеции благодарит Литву за помощь в тушении лесных пожаров

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Шведский премьер Стефан Лёвен поблагодарил Литву за помощь в тушении лесных пожаров.

Литва направила в Швецию военный вертолет «Ми-8» со специальным пожарным оснащением. Еще один вертолет литовцы направили на тушение пожаров в Латвию.

Министерство обороны утверждает, что на этой неделе вертолеты продолжат участие в этих двух операциях по тушению пожаров.

Премьер С. Лёвен в письме президенту Литвы Дале Грибаускайте пишет, что шведское правительство и жители очень благодарны за поддержку, которую они получили, включая персонал, транспортные средства, самолет и вертолеты, участвующие в пожарных операциях.

«Хочу лично поблагодарить Вас за предложенную помощь и за то, что вы показали, что в случае кризиса мы готовы помочь друг другу», — подчеркнул премьер Швеции.

«Шведское правительство ежеминутно следит за событиями и предпринимает все возможные шаги для того, чтобы пожары были потушены. Мы готовимся к длительной борьбе и постоянной готовности к жаре и засухе, которые продлятся еще некоторое время. С учетом этого, что все предложения, которые мы получили, являются бесценными», — пишет глава шведского правительства.

В этом году Швеция страдает от засухи и самой большой волны жаркого воздуха за последнее столетие. В стране борются с минимум 27 возникшими лесными пожарами, охватившими 25 тыс. гектаров.

Кроме Литвы, помощь Швеции прислали Дания, Италия, Польша, Норвегия, Франция и Германия.

BNS