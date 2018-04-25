Премьер сказал «да»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что будет баллотироваться на предстоящих в мае выборах президента Литвы.

«Я буду участвовать в выборах», – заявил премьер на встрече с жителями городка Русне. Он хочет, чтобы в «государстве было согласие между властями», поскольку это позволит слаженно воплощать правительственную программу. На время предвыборной кампании он возьмет отпуск, а уходить в отставку не планирует.

С. Сквярнялис посетил Шилутский район в связи со строительством эстакады, которая очень важна в обеспечении сообщения во время ежегодных наводнений. Строительство планируется завершить в мае этого года.

Обращаясь к жителям Русне, премьер сказал, что эту проблему его правительство взялось решить после шестидесятилетнего бездействия других властей.

«Это было первыми шагами правительства, демонстрирующими, что нам важен каждый человек», – сказал С. Сквярнялис.

Премьер пользуется служебным положением

Лидер оппозиционного Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис считает, что премьер Саулюс Сквярнялис, заявивший о намерениях баллотироваться в президенты во время рабочей поездки, воспользовался служебным положением.

«Премьер в Русне воспользовался служебным положением. Как его транспорт, так и сопровождение, советники, зарплаты которых оплачиваются за счет госсредств, наших средств – налогоплательщиков, вносят вклад в его кампанию», – заявил журналистам Г. Ландсбергис.

«Я считаю, что это непрозрачно, неправильно, премьер не должен в будущем создавать такую видимость, и покинуть занимаемый пост, чтобы конкурировать на равных правах с кандидатами, которые на сегодняшний день уже заявили о своем участии», – сказал лидер оппозиции.

Он отметил, что его партия обратится в Главную избирательную комиссию с просьбой оценить действия премьера.

В то же время лидер оппозиционного Движения либералов Эугениюс Гентвилас считает, что решение С. Сквярнялиса баллотироваться остановит работу правительства.

«Я желаю успеха уважаемому Саулюсу, но не знаю, сможет ли он пробиться в тандем идущих в первом туре, однако с точки зрения ведения государственных дел я бы хотел, чтобы премьер не баллотировался. Мне хочется, чтобы премьер занимался государственными делами в правительстве», – сказал информационному агентству BNS Э. Гентвилас.

По его мнению, сейчас возникнет много неясностей, говорит ли премьер как распоряжающийся государственными делами, или как кандидат в президенты. «Оппоненты все будут оценивать критически, придираться к премьеру, правительственная работа станет нерезультативной, и для меня основной критерий – эффективно работающее правительство», – сказал лидер либералов.

Здесь не Россия

48-летний С. Сквярнялис возглавляет правительство с декабря 2016 года. До этого он был министром внутренних дел и генкомиссаром полиции.

По данным опросов общественного мнения, наиболее серьезными конкурентами С. Сквярнялиса на президентских выборах будут независимый экономист Гитанас Науседа и выдвинутая оппозиционными консерваторами бывшая министр финансов Ингрида Шимоните.

С. Сквярнялис назвал их двумя «назначенными наследниками» президента Дали Грибаускайте.

Однако оппоненты, реагируя на высказывание премьера, заметили, что здесь не Россия.

«У меня лишь один комментарий С. Сквярнялису: невзирая на постоянные усилия коалиции его фракции обрубить корни демократии, эта страна все же не Россия, не Беларусь, и, надеюсь, что никогда ими не будет», – написала в социальной сети «Фейсбук» кандидат в президенты от консерваторов парламентарий Ингрида Шимоните.

«Поэтому ни у президента Д. Грибаускайте, ни даже у председателя Комитета по делам культуры или торгующих белорусскими удобрениями компаний нет и не будет возможности назначать преемников, ставленников или наемников. Жители Литвы выберут лучшего своего представителя», – написала И. Шимонте в комментарии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ