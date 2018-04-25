Премьер: В.Титов подлежит импичменту

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что представитель Союза русских Литвы, клайпедский политик Вячеслав Титов, который ложно обвинил лидера партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в убийстве невинных гражданских лиц, заслуживает импичмента.

«Я думаю, что да», — в четверг сказал С.Сквярнялис в интервью радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос, подлежит ли Титов импичменту.

«Он является членом Клайпедского совета, и думаю, что Совет сам примет решение. Действительно, подобные заявления этого (импичмента — BNS) заслуживают», — добавил он.

По словам премьера, заявления В.Титова не могут быть оправданы разнообразием мнений.

«Можно заговариваться, можно ошибаться, но если уж ты говоришь, и говоришь, практически отрицая факты и реальность, это не просто интерпретация фактов. В принципе, нельзя, полагаю, говорить, будто просто зарапортовался или это многообразие мнений. Да, многообразие мнений должно быть, но существуют определённые ограничения: как пределы толерантности, так и основополагающие вещи», — сказал С.Сквярнялис.

В то же время премьер-министр раскритиковал члена Клайпедского горсовета либерала Аудрюса Вайшвилу за то, что он В.Титова обсыпал мукой.

Он подчеркнул, что поступок либерала А.Вайшвилы, который В.Титова обсыпал мукой, — недопустимый.

«Совершенно неприемлемо относиться к своим оппонентам такими методами», — отметил С.Сквярнялис.

В связи с заявлениями В.Титова в Клайпедском муниципалитете инициируется процедура импичмента, а прокуроры приступили к расследованию этих заявлений. Пресс-секретарь Союза русских заявил, что когда Титов говорил о партизанском командире, он основывался на документах советского суда.

BNS