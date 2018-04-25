Премьер Виктор Орбан видит в мигрантах угрозу для будущего Венгрии

🔊 Воспроизвести

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с ежегодной речью о положении нации, заявил, что вопрос приёма мигрантов станет ключевым на выборах в Европарламент.

«У нас, жителей Центральной Европы, всё ещё есть своё будущее. Наше будущее – это продолжение жизни наших родителей, бабушек и дедушек, сохранение наших 1000-летних традиций, защита нашей экономики, нашей семьи и христианской культуры», — сказал премьер, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По его словам, Европа оказалась на распутье, и в странах, согласившихся впустить мигрантов, сократится христианское население. В этом он видит угрозу для своей страны.