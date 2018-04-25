Премьер: времена неприкосновенных закончились

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что уголовное преследование восьми судей свидетельствует о том, что времена наприкосновенных закончились.

Премьер утверждает, что расследование правоохранительных органов также является сигналом о том, что в литовской судебной системе имеются серьезные проблемы, которые должны незамедлительно решаться.

«Времена неприкосновенных закончились. Этот урок должны выучить все – и политики, и чиновники, и судьи, и руководители врачебных учреждений. Мы в государстве стремимся к нулевой терпимости к коррупции, а лица, которые прикрывались твердыми партийными крышами и пользовались полученными полномочиями для создания собственного, а не государственного блага, должны дождаться достойного возмездия», – написал премьер на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».

«Я хочу поблагодарить службы за смелость. Я знаю, что Генпрокуратура и Служба специальных расследования выполнят свою работу, но то, что во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблениями подозреваются судьи Верховного, Апеляционного судов Литвы, Вильнюсского окружного административного и прочих судов, свидетельствуют о том, с проблемами какого масштаба они сталкиваются», – отметил премьер.

Ранее сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте разрешила привлечь к уголовной ответственности восемь судей различных судов. Президент сообщила, что прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатов.

BNS