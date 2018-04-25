Премьер: заявление о связи консерваторов с Кремлем было ошибкой

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис признал, что связав консерваторов с Кремлем перед митингом учителей, совершил ошибку.

В воскресенье в ответ на вопрос передачи «Неделя» телеканала LRT о том, когда он чувствовал, что ошибался, премьер упомянул уничтоженную запись правительственного совещания о предоставлении СМИ доступа к данным Реестрового центра, заявив, что это тогда он «поскользнулся в коммуникационном» смысле.

Позднее в ответ на вопрос о том, было ли ошибкой «заявить о связях консерваторов с Кремлем», премьер сказал: «Возможно».

Накануне митинга профсоюзов учителей у сейма на форе забастовок педагогов, премьер заявил, что действия консерваторов «являются реализацией политики Кремля и возникают сомнения в том, нет ли там связей с российскими спецслужбами», и что ответы на это дадут спецслужбы.

Оппозиционные консерваторы поддерживали митинг и требования учителей, предлагали отложить принятие государственного бюджета 2019 года.

BNS