Премьера «LOVE LETTERS» в Вильнюсе

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20 сентября в Вильнюсе состоится премьера режиссёра Дайнюса Казлаускаса – спектакль «LOVE LETTERS» («Любовные письма») по пьесе Альберта Рамсделла Гёрни. Роли исполнят несравненные Гоша Куценко и Екатерина Климова.

“Love Letters” («Любовные письма») – это спектакль о любви в письмах, которые читают на сцене и переживают каждое мгновение изложенных в них жизненных ситуаций. Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь.

Жизнь развела их по разные стороны – так вышло. У каждого — свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть – коробки писем. Это трогательная история любви с её радостями и открытиями, недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями.

Пьеса Альберта Р. Герни, написанная в середине прошлого века, сегодня стала по-новому созвучна времени. История, написанная тонко и умно, легко и изящно, давно стала классикой XX века. «Любовные письма» стали финалистом конкурса на Пулитцеровскую премию – одну из наиболее престижных наград США в области литературы. Её играли и играют лучшие актёры мировой сцены.

В премьерной постановке Дайнюса Казлаускаса роли исполнят Гоша Куценко и Екатерина Климовой – неподражаемый актёрский дуэт, в котором встретилась страстная женственность и бескомпромиссная мужественность.

В ролях:

Екатерина КЛИМОВА

Гоша КУЦЕНКО

Режиссёр-постановщик – Дайнюс Казлаускас

Художник-постановщик – Индре Пачесайте

Художник по свету – Дайрюс Малинаускас

Композитор – Игнас Юзокас

Продюсер – Эльшан Мамедов

Билеты : https://www.bilietai.lt/rus/bilietai/teatras/gosa-kucenko-jekaterina-klimova–love-letters-249431/

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