Премьера нового фикси-шоу «Фиксики играют в цирк»

В марте в Литве на гастролях вновь побывает популярное детское шоу «Фиксики». В этот раз в Вильнюсе и в Клайпеде будет показана премьера нового шоу «Фиксики играют в цирк».

«Фиксики играют в цирк» – это новая программа и сценография. Впечатляющие декорации с эффектом дополненной реальности, с использованием радиоуправляемых моделей и видеопроекции на всю ширину сцены.

В основе шоу – захватывающая история о тот, как ДимДимыч, увлекшись игрой на своем телефоне, «потерял» голову и оказался внутри компьютерной игры. Вместе с ним туда попадают его друзья – фиксики и зрители. Магистр компьютерной магии Гипнозио Фон Глюк – создатель вредных и бессмысленных компьютерных игр – заманил всех в компьютерную игру, из которой нет выхода, да к тому же похитил Нолика.

ДимДимычу и фиксикам предстоит найти выход из виртуального пространства, сразиться с героями компьютерных игр, спасти Нолика, а злую компьютерную игру сделать доброй, полезной и развивающей. В этом ему помогут его верные друзья Симка и Файер, а также зрители фикси-шоу.

В фикси-цирке зрителей ждет много сюрпризов, игр, песен, радости и веселья. Как всегда представление будет наполнено играми, фиксипелками и танцами.

16 марта фикси-шоу пройдет в Вильнюсе (Дворец конгрессов в 18.00),

19 марта – в Клайпеде (Дворец рыбаков в 12:00),

Представление на русском языке.

Детям до 5 лет вход бесплатный, не занимая отдельного места.

Информация по телефону +370 (670) 26 109.

Метки: детское шоу, Фиксики, цирк