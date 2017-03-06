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Премьеры Литвы и Швеции обсудят в Стокгольме энергетику и инвестиции

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 06, 16:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник отбывает с кратким визитом в Швецию, где обсудит с главой правительства этой страны Стефаном Лёвеном вопросы энергетики и инвестиций.

“Эти два вопроса на встрече будут самыми важными”, – сказал BNS накануне визита советник премьера Литвы по внешнеполитическим вопросам Арнолдас Пикжирнис.

По его словам, премьер-министры обсудят проекты NordBalt и литовского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ), а также угрозы, связанные со строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС и прокладываемым Россией через Балтийское море газопроводом Nord Stream 2.

Проект энергомоста NordBalt Литва развивала вместе со Швецией. Он с середины июля прошлого года действует в обычном режиме. Кабель стоимостью 550 млн. евро и протяженностью 453 км до конца 2015 года изготовила и проложила шведская компания ABB. Эта смычка соединила электроэнергетические рынки Литвы и Скандинавии.

По словам А. Пикжирниса, премьеры Литвы и Швеции также обсудят ситуацию с безопасностью и действия России на Украине.

BNS

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