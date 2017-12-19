Премьеры стран Балтии подтвердили, что синхронизируют ЛЭП с Европой через Польшу

В понедельник премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что синхронизируют линии электропередачи (ЛЭП) с Западной Европой через Польшу. Подписанная в Таллине декларация свидетельствует о том, что после длившихся многие годы споров Балтийские страны страли приближаться к окончательному соглашению.

“Премьер-министры обращают внимание на то, что Объединенный центр исследований избрал синхронизацию с континентальными Европейскими сетями через Польшу как самый подходящий способ синхронизации по причине эффективности расходов”, – говорится в общей декларации.

Премьеры отмечают, что исследования технических условий должны завершиться до весны, а политическое решение будет принято до лета 2018 года.

ЛЭП Латвии, Литвы и Эстонии все еще действуют в одной системе с Россией и Белоруссией, поэтому остаются зависимыми от диспетчерских в Москве и от российской электросети.

Балтийские страны уже давно декларировали стремление соединить системы ЛЭП с Западной Европой, однако решения о конкретном способе синхронизации принять не удавалось.

Латвия и Эстония придерживаются позиции о том, что для синхронизации существующая сейчас одна линия смычки ЛЭП между Литвой и Польшей не является достаточной, и призвали сначала проложить вторую линию, а эстонцы некоторое время предлагали в качестве альтернативы синхронизацию со странами Северной Европы.

“Раньше были разные мнения, сейчас они приближаются к общему знаменателю. Все признают, что синхронизацию наиболее рационально осуществлять через Польшу. Признают, что возможность одной смычки можно рассматривать как наиболее реальную. Конечно, если бы были две линии, было бы очень хорошо”, – сказал BNS в телефонной беседе советник премьера Саулюса Сквярнялиса Дейвидас Матулёнис, находящийся в Эстонии.

BNS

Метки: Литва