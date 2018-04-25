Премией свободы предлагается наградить семь бывших партизан

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Премией свободы предлагается наградить группу из семи бывших партизан, решила комиссия.

«Решением комиссии Премия свободы 2019 года будет вручена 13 января группе партизан, борцов за свободу, которые сегодня, к счастью, с нами», – заявила в среду после заседания комиссии журналистам депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Премию свободы предлагается вручить Йонасу Чяпонису, Йонасу Каджёнису, Юозасу Якавонису, Брониславасу Юоспайтису, Витаутасу Бальсису, Йонасу Абукаускасу и Юозасу Моцюсу.

Учрежденной сеймом Премии свободы удостаиваются люди за заслуги перед свободой, демократией и правами человека. Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Кандидата в лауреаты отбирает специальная комиссия, а окончательное решение принимает сейм.

Первой Премии свободы был удостоен российский борец за свободу, права человека и демократию Сергей Ковалев. Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший политический заключенный Антанас Тярляцкас, учредитель подпольного издания «Хроники Литовской католической церкви», архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного совета — Восстановительного сейма Литвы, подписант Акта о независимости Витаутас Ландсбергис.

Премии 2018 года удостоена диссидент, монашка Нийоле Садунайте.

Премия свободы вручается ежегодно 13 января во время торжественного празднования Дня защитников свободы. Сумма премии — 5 тысяч евро.

BNS