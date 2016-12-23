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Премии свободы присуждены В. Ландсбергису и В. Адамкусу

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 23, 12:00   |   1 комментарий

Литовский сейм решил наградить Премией свободы бывшего президента Литвы Валдас Адамкуса и первого руководителя независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

За такое решение в четверг проголосовали 84 депутата, двое воздержались, голосовавших против не было.

На минувшей неделе сейм в срочном порядке изменил закон, согласно которому в один год может присуждаться не одна, а две Премии свободы.

Кандидатура В. Ландсбергиса была предложена еще в прошлом году, однако сейм прошлого созыва ее не утвердил.

Премия свободы была учреждена в 2011 году.

Первой премии был удостоен российский правозащитник Сергей Ковалев , второй премии – создатель Лиги   свободы  Литвы и бывший политзаключенный Антанас Тярляцкас, третьей премии – учредитель подпольного в советские времена печатного издания “Хроники Литовской Католической церкви”, архиепископ Сигитас Тамкявичюс. Премия свободы 2015 года была присуждена бывшему польскому диссиденту, главному редактору польской газеты Gazeta Wyborcza Адаму Михнику.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (5.102.195.131) сосед пишет:
    2016 12 23 at 13:19

    Совесткого музыканта и американского засланца наградили , а спортсменку комсомолку Далю забыли.






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