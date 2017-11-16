Премии свободы в Литве удостоена монашка, диссидент Н. Садунайте

В четверг парламент Литвы решил удостоить Премии свободы диссидента, монашку Нийоле Садунайте.

За это единогласно проголосовали 113 парламентариев.

Н. Садунайте, которой сейчас 79 лет, в 1975 году была осуждена советским режимом за распространение “Хроник Литовской католической церкви”. Монашеский путь она выбрала после школы. Н. Садунайте была приговорена к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и потом еще к трем годам ссылки.

После возвращения в Литву Н. Садунайте снова включилась в издание “Хроник Литовской католической церкви”, за что советская власть продолжала ее преследовать.

Учрежденной сеймом Премии свободы удостаиваются люди за заслуги перед свободой, демократией и правами человека. Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Кандидата в лауреаты отбирает специальная комиссия, а окончательное решение принимает сейм.

Первой Премии свободы был удостоен российский борец за свободу, права человека и демократию Сергей Ковалев. Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший политический заключенный Антанас Тярляцкас, учредитель подпольного издания “Хроники Литовской католической церкви”, архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного совета – Восстановительного сейма Литвы, подписант Акта о независимости Витаутас Ландсбергис.

Премия свободы вручается ежегодно 13 января во время торжественного празднования Дня защитников свободы. Сумма премии – 5 тысяч евро.

BNS

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