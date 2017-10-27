Премию имени Андрея Сахарова за 2017 год присудили оппозиции Венесуэлы

Демократическая оппозиция Венесуэлы стала лауреатом премии “За свободу мысли” имени Андрея Сахарова за 2017 год. Церемония вручения награды за правозащитную деятельность состоится 13 декабря в Страсбурге, сообщается на сайте Европейского парламента.

В группу обладателей премии включены спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес и политические заключенные. Объявляя лауреатов, председатель Европарламента Антонио Таяни отметил: “Награждая премией “За свободу мысли” имени Сахарова демократическую оппозицию в Венесуэле, мы подтверждаем нашу неизменную поддержку демократически избранной Национальной ассамблее Венесуэлы. Мы также призываем к мирному переходу к демократии, которого отчаянно требует венесуэльский народ”.

Лауреаты были выбраны из трех номинантов-финалистов на совещании руководителей политических фракций Европарламента. Некоторые наблюдатели сочли решение политическим.

Последние годы Венесуэла переживает глубочайший экономический и политический кризис. С начала года более 130 человек были убиты в уличных протестах, большинство из них – в антиправительственных демонстрациях. Более 500 человек были “произвольно” отправлены в тюрьму, отметили в Европарламенте.

Правящая партия страны неуклонно ограничивала принципы правового государства, и в марте этого года Верховный суд страны лишил демократически избранную Национальную ассамблею полномочий высшего законодательного органа.

В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею – учредительное собрание, призванное выработать новый проект конституции страны.

Создание ассамблеи было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявили, что не признают результаты голосования. США назвали выборы в ассамблею “ударом по демократии во всем полушарии”.

Оппозиция Венесуэлы также не признает итоги выборов и провоцирует массовые акции протеста против действий властей. По мнению оппозиционеров, президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен использовать ассамблею для роспуска демократически избранного оппозиционного парламента и расширения собственных полномочий.

Кроме того, Генпрокуратура Венесуэлы потребовала прекратить деятельность ассамблеи, поскольку в ходе выборов в нее были допущены нарушения. В итоге с должности сняли главу ведомства. Это подтвердило опасения оппозиции, что ассамблея будет использовать свои полномочия для искоренения любой критики правящего режима. В августе ассамблея приняла закон, который позволяет ей контролировать все органы государственной власти в стране.

В прошлом году премия Сахарова была присуждена двум иракским правозащитницам, побывавшим в плену у боевиков террористической группировки “Исламское государство”*. Лауреатами стали Надя Мурад Баси Таха и Ламия Аджи Башар, отстаивающие права езидов и помогающие женщинам и детям, пострадавшим от действий боевиков.

Премия Сахарова за свободу мысли была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее ежегодно вручают отдельным лицам или группам людей, которые внесли вклад в борьбу за защиту права человека и отстаивание основополагающих свобод. Денежный эквивалент награды составляет 50 тысяч евро.

Премия названа в честь физика-теоретика, одного из создателей первой водородной бомбы, а впоследствии советского и российского правозащитника Андрея Сахарова. Первая Сахаровская премия была присуждена бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе и посмертно – советскому диссиденту Анатолию Марченко.

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