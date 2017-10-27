Демократическая оппозиция Венесуэлы стала лауреатом премии “За свободу мысли” имени Андрея Сахарова за 2017 год. Церемония вручения награды за правозащитную деятельность состоится 13 декабря в Страсбурге, сообщается на сайте Европейского парламента.
В группу обладателей премии включены спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес и политические заключенные. Объявляя лауреатов, председатель Европарламента Антонио Таяни отметил: “Награждая премией “За свободу мысли” имени Сахарова демократическую оппозицию в Венесуэле, мы подтверждаем нашу неизменную поддержку демократически избранной Национальной ассамблее Венесуэлы. Мы также призываем к мирному переходу к демократии, которого отчаянно требует венесуэльский народ”.
Лауреаты были выбраны из трех номинантов-финалистов на совещании руководителей политических фракций Европарламента. Некоторые наблюдатели сочли решение политическим.
Последние годы Венесуэла переживает глубочайший экономический и политический кризис. С начала года более 130 человек были убиты в уличных протестах, большинство из них – в антиправительственных демонстрациях. Более 500 человек были “произвольно” отправлены в тюрьму, отметили в Европарламенте.
Правящая партия страны неуклонно ограничивала принципы правового государства, и в марте этого года Верховный суд страны лишил демократически избранную Национальную ассамблею полномочий высшего законодательного органа.
В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею – учредительное собрание, призванное выработать новый проект конституции страны.
Создание ассамблеи было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявили, что не признают результаты голосования. США назвали выборы в ассамблею “ударом по демократии во всем полушарии”.
Оппозиция Венесуэлы также не признает итоги выборов и провоцирует массовые акции протеста против действий властей. По мнению оппозиционеров, президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен использовать ассамблею для роспуска демократически избранного оппозиционного парламента и расширения собственных полномочий.
Кроме того, Генпрокуратура Венесуэлы потребовала прекратить деятельность ассамблеи, поскольку в ходе выборов в нее были допущены нарушения. В итоге с должности сняли главу ведомства. Это подтвердило опасения оппозиции, что ассамблея будет использовать свои полномочия для искоренения любой критики правящего режима. В августе ассамблея приняла закон, который позволяет ей контролировать все органы государственной власти в стране.
В прошлом году премия Сахарова была присуждена двум иракским правозащитницам, побывавшим в плену у боевиков террористической группировки “Исламское государство”*. Лауреатами стали Надя Мурад Баси Таха и Ламия Аджи Башар, отстаивающие права езидов и помогающие женщинам и детям, пострадавшим от действий боевиков.
Премия Сахарова за свободу мысли была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее ежегодно вручают отдельным лицам или группам людей, которые внесли вклад в борьбу за защиту права человека и отстаивание основополагающих свобод. Денежный эквивалент награды составляет 50 тысяч евро.
Премия названа в честь физика-теоретика, одного из создателей первой водородной бомбы, а впоследствии советского и российского правозащитника Андрея Сахарова. Первая Сахаровская премия была присуждена бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе и посмертно – советскому диссиденту Анатолию Марченко.
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