Преображение Господне (Яблочный Спас)

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Вы шли толпою, врозь и парами,

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по старому,

Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная, как знаменье,

К себе приковывает взоры!

В качестве эпиграфа я привел отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Август». А вот еще поэтические строчки, многим, думаю, хорошо знакомые. Это из С. Есенина:

«Пахнет яблоком и медом

По утрам твой кроткий Спас».

Очень, надо заметить, показательные образчики. «Что же они показывают?» — спросит читатель. Людское отношение к празднику Преображения Господня. Но об этом в самом конце заметки. А пока немного о предстоящем дне. Вдумчивому читателю, может быть, и не придется читать последний абзац, он сам поймет, что я хотел сказать. Итак…

«Шестого августа по старому», как писал Борис Леонидович, или 19 августа по новому стилю – праздник Преображения Господня. Матфей, Марк и Лука почти слово в слово передают этот эпизод в своих евангелиях (Мф. 17, 1-8; Мк. 9, 2-13; Лк. 9; 28-36). Господь поднялся на гору со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном. «И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17,2).

Сияние это поразило учеников, привело их в смятение. Это очень выразительно изображают иконописцы. Посмотрите на экспрессивные позы апостолов на иллюстрации к заметке. И увидели они стоящих рядом пророков Моисея и Илию, с которыми Иисус разговаривал. Говорили они о предстоящем «исходе», последнем посещении Христом Иерусалима, которое закончится арестом, распятием, смертью и Воскресением. Собеседники были достойные. Моисей когда-то совершил исход из Египта еврейского народа, а Илия живьем вознесся на огненной колеснице на небо.

Апостол Петр был так потрясен увиденным, что сказал: «Учитель, нам здесь так хорошо. Давай сделаем три кущи (шалаша): одну Тебе, другую Моисею, а третью Илии.» Вдруг их покрыло облако, из которого раздался голос: «Это Сын Мой Возлюбленный. Слушайте Его.» Когда облако рассеялось, перед ошеломленными апостолами стоял только один Иисус.

«Когда они спускались с горы, Иисус велел, чтобы они никому не рассказывали о том, что видели, до тех пор, пока Сын Человеческий не встанет из гроба. Они это исполнили, но между собой толковали: «Что значит встать из гроба?»» (Мк. 9, 9-10).

Для чего Христос преобразился перед учениками? Он хотел показать им воочию, что Он Бог. Ведь Христа не только простой народ, но даже ученики считали, прежде всего, земным царем-воителем.

Преображение когда-то вдохновило монахов-богословов на создание особого учения о Фаворском свете, том самом, который исходил от Христа. Святитель Григорий Палама в XIV веке создал теорию о его (света) нетварности. Он доказывал, что Преображенское сияние — это особая Божественная энергия. Полистайте школьный учебник физики, и вы сразу же вспомните, что свет — это поток таких маленьких частичек, называемых фотонами, т. е. он материален. Вероятно, в глубокой древности Палама уже знал об этом (про фотоны), поэтому он и противопоставил Фаворский Божественный свет простому излучению материи.

Историк Церкви проф. В. В. Болотов еще в XIX веке доказал, что Преображение произошло в феврале-марте, незадолго до Пасхи. Но почему тогда мы празднуем это событие в августе? Церковь нередко из миссионерско-педагогических соображений переносила даты на дни языческих торжеств, желая таким образом преодолеть местные традиции, пережитки прежних религиозных обычаев.

Так было и с Преображением. В Армении, где начали праздновать Преображение, в августе совершали праздник в честь языческой богини любви Астхик. А в Греции и Риме, куда этот праздник пришел позже, в это время заканчивали собирать урожай винограда, сопровождая его вакханалиями в честь бога виноделия Вакха. И чтобы, с одной стороны, сохранить традицию, а с другой, переориентировать ее с пьяного непотребства на благочестивый лад, на Преображение стали освящать плоды. У нас, где практически нет винограда (магазины не в счет), но созревают яблоки и груши, это освящение превратилось в Яблочный Спас и не имеет никакого отношения к его богословской и исторической основе. Однако в крестьянской среде, далекой от теологии, но близкой к земле, именно освящение плодов было главным. Да таким и осталось. И не только в крестьянской.

Вот я и напомнил вам вкратце о празднике. А теперь о том, что хотелось мне сказать, когда я привел в самом начале строки двух замечательных поэтов. Попрошу дорогого читателя возвести свои очи на пару секунд к началу статьи, дабы освежить в памяти цитаты из Пастернака и Есенина. Для выросшего в крестьянской семье Сергея Александровича главной составляющей Преображения была, конечно, народная, освящение плодов. Равно как и в празднике Изнесения Креста Господня — освящение меда. Поэтому для него они и пахнут яблоком и медом. Для горожанина и интеллигента Пастернака это в первую, да пожалуй, и единственную очередь – Преображение, когда «свет без пламени исходит в этот день с Фавора».

Что для тебя Преображение,

Читатель, дай себе ответ:

Земных плодов нагромождение

Или нетварный Божий Свет?

Вот и я вдруг заговорил стихами. С чего бы это?

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви