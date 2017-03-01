Преподобномученик Корнилий Псково-Печорский

Когда я, впервые попав в Псково-Печорский монастырь, шел от Святых ворот к пещерам, то почему-то чувствовал себя на этой узкой, круто спускающейся вниз дорожке весьма неуютно. Хотелось идти по самому краю, будто боялся наступить на что-то, что не положено попирать ногами. Так святую воду, если ее надо вылить и нет возможности полить ею комнатные цветы, выливают туда, где нога человека не ступает, например, под разлапистую ель.

Немного позже я узнал, что дорожка эта носит название «Кровавый путь».

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Давайте вспомним сегодня о замечательном человеке, оставившем большой след в истории нашей Церкви. Речь пойдет об игумене Псково-Печорского монастыря преподобномученике Корнилии. Память его празднуется 5 марта (20 февраля по ст. ст.).

Родился он в 1501 году во Пскове. Так как в те времена университетов в России не было, то их функцию выполняли монастыри. Корнилий учился в псковской Мирожской обители. Здесь он, кроме грамоты, богословия и истории изучал иконопись. Завершив образование, возвращается в родительский дом. Но вскоре постригается в Печорский монастырь в 50 км от Пскова. Ко времени прихода туда Корнилия это был маленький, бедный, затерявший среди лесистых холмов на границе с Лифляндией монастырек. Тогда там было всего 15 монахов.

Здесь Корнилий продолжает подвиги, начатые еще в отрочестве в Мирожском. Он много работает, молится, начинает свою литературную деятельность – пишет летописную «Повесть о начале Псково-Печорского монастыря», хотя к тому времени летописание в этих краях уже прекратилось. В 28-летнем возрасте (случай уникальный!) Корнилий избирается настоятелем. Теперь он может во всю мощь проявить все свои разнообразные таланты, кипучую энергию и ревность к Господу.

Он собирает огромную библиотеку, создает настоящую книжно-литературную школу, собирая богословскую, светскую, житийную литературу, разыскивая редкие богослужебные книги. Пишет иконы, обучает этому искусству желающих. Наиболее способных учеников посылает учиться в Спасо-Мирожский монастырь. Кисти самого игумена принадлежит чудотворная икона Богородицы Псково-Печорская «Умиление». И не удивительно, что к нему потянулись образованные люди со всей России. Одним из них был князь Андрей Курбский, талантливый полководец и литератор. Не выдержав самодурства Ивана Грозного, он бежал в Литву, где прославился как защитник православия.

Одним из самых больших зол в русской монастырской жизни в те времена были т. н. «вкладчики», которые жертвовали обители немалые деньги, а потом поселялись в ней, продолжая вести часто мирской образ жизни. Корнилий покончил с этой практикой в Печорах.

Игумен льет колокола, открывает гончарную мастерскую. Число братии с 15 человек доходит до 200. Строит церкви и возводит крепостную стену вокруг монастыря. Теперь обитель может отражать набеги немцев и превращается в военный форпост на Западе Руси. Он переносит деревянную церковь 40 мучеников Севастийских за монастырские ворота. И теперь, правда, уже каменная, стоит она в центре города Печоры около главного входа. А рядом с ней уникальная Варваринская церковь. Уникальна она тем, что это единственный храм, где проходят службы на языке сету. Сету – это небольшой народ, родственный эстонцам, проживающий в тех краях и исповедующий православие. Надо сказать, что среди эстонцев значительная часть – наши единоверцы. Это потомки тех, кто услышал талантливую проповедь Корнилия. Деятельность его не ограничивалась монастырскими стенами. Он не только проповедовал среди местного населения, но и строил храмы, открывал школы, больницы, сиротские дома. Во время мора он смело шел в зараженные деревни и кормил людей.

Сорок лет ревностно и мудро управлял обителью Корнилий. 20 февраля 1570 года в монастырь приезжает Иван Грозный. Перед этим он разорил Новгород, побывал во Пскове, который, правда, не тронул. Игумен выходит встречать государя. А государь вдруг отсекает Корнилию голову. Что это? Очередной приступ неудержимого и беспочвенного гнева или маниакальная подозрительность? Ответить теперь трудно. Царь тут же приходит в себя. Берет на руки тело старца и несет его в монастырь. Тонкой струйкой течет кровь из раны от самых Никольских ворот до Успенской церкви. «Кровавым путем» до сих пор называется это место.

Есть еще другой вариант печорского предания, рассказывающий о том, что убитый царем Корнилий идет за ним по пятам, держа в руках отрубленную голову, и умирает только тогда, когда Грозный раскаивается и начинает молиться.

Вот еще одна жертва царя-изувера. Но у Бога все живы. И земной царь открыл Корнилию путь к Царю Небесному, у престола Которого преподобномученик Корнилий своей молитвой охраняет всех, кто его помнит и любит.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N9 (1149) 2 марта, религия