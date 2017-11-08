Преподобный Иов Почаевский

Есть у меня заветная мечта – съездить в Почаевскую лавру. Один хороший знакомый бывал там несколько раз и рассказывал про это удивительное место. Обычно, когда я куда-нибудь собираюсь, то готовлюсь к поездке – ищу какую-нибудь информацию. Не знаю, когда мне удастся съездить в Почаев, и удастся ли вообще. Будем считать, что к поездке я подготовку начал. И хочу поделиться с вами своими скромными изысканиями. Тем более что 10 ноября (28 октября по ст. ст.), в эту пятницу, день памяти Иова Почаевского.

Прежде, чем начать рассказ об этом великом человеке, нужно сделать краткий экскурс в историю. Для полноты картины. Почаев – это Западная Украина, Тернопольская область, глубинка. Первые монахи появились здесь в 1240-1241 году. Это были киевляне, бежавшие от татарских погромов. Так рассказывают летописи. Ко времени, которое нас интересует, вторая половина XVI века, ситуация была такая. Восточная часть Украины входила в Великое княжество Литовское, а западная была частью Польши. В 1569 году была подписана Люблинская уния, по которой оба государства объединились в единую Речь Посполитую.

Но полное единство омрачалось тем, что большая часть литовских земель была православной. Не знали тогда таких слов, как «толерантность» и «политкорректность». И в 1596 году была заключена еще и церковная уния в Бресте. Она предусматривала, что бывшие православные сохраняют свой восточный обряд и обычаи, но подчиняются Римскому папе и принимают догматы католичества. Сторонники этого решения Брестской унии стали называться униатами. Но этот союз встретил активное сопротивление. В результате чего образовалась Запорожская сечь, возник наш Свято-Духов монастырь. Среди защитников православия был киевский воевода князь Константин Острожский (1526-1608). Он создал у себя в г. Остроге типографию, училище, окормлял видных богословов и своих сторонников разного звания. В это сложное время совершал свой подвиг Иов Почаевскй. Подвиг не столько в современном, военно-историческом смысле, а больше в религиозном, подвижничество.

Иван Железо, так звали его в миру, родился в 1550 г. в Галиции. В 10 лет ушел в монастырь, а в 12 уже стал монахом Угорницкого монастыря (в современной Ивано-Франковской области). При пострижении он и получил имя Иов. К тридцати годам Иов по просьбе Острожского переходит в Дубенский монастырь, который находится в княжеских владениях, и становится его настоятелем. Здесь он вместе с князем Константином активно защищает православие сначала от польских властей, а потом и от униатов.

В начале XVII века Иов перебирается на Почаевскую гору и поселяется отшельником в пещере рядом с монастырем. Но желанного уединения Иов не находит. Монахи выбирают его своим настоятелем. Обитель становится все больше – увеличивается число насельников, растут храмы, Иов организует типографию, где печатает свои труды и произведения святых отцов на славянском языке. К тому времени во всей Речи Посполитой таких типографий было две (вторая в 1611 г. открылась в нашем Вевисе при Свято-Духовском монастыре). Строит плотину вокруг обители, занимается садоводством. При всей своей активной деятельности организатора, писателя, богослова Иов творит умную Иисусову молитву, т. е. постоянно находится в молитвенном состоянии. Некоторые даже видели сияние вокруг старца в это время.

Больше 50 лет игуменствует Иов в Почаеве. Умер он 28 октября 1651 г., прожив больше ста лет. В 1721 году обитель забрали себе униаты. Но через 110 лет все вернулось на круги своя. В 1833 г. монастырь получает статус лавры. Так называют большие мужские монастыри. Сейчас существует 5 лавр, кроме Почаевской, это Киево-Печерская, Троице-Сергиева, Александро-Невская в Петербурге и Святогорская на Донбассе.

Чудеса в Почаеве происходили всегда. Начались они еще до того, как там поселились монахи. Совершаются они и по сей день. Мой знакомый сам был их свидетелем. Но не в поисках чудес хочется мне поехать в те места, а для того, чтобы прикоснуться к святыне и, может быть, почувствовать могучий дух преподобного Иова.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N45 (1185) 9 ноября