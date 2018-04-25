Преподобный Нестор-летописец

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Точно день в день, и даже год в год указать даты рождения людей из глубокого прошлого невозможно. Но некоторые источники (не знаю, с какой долей вероятности) указывают такие даты жизни Нестора: около 1056-1114 гг. Если верить этим цифрам, умер он в 58 лет. Современные ученые «продлили» его жизненный путь до 65 лет. То есть либо он родился раньше указанной даты, либо скончался позже. Но в любом случае по нынешним меркам это не так уж много. Мудрым и величественным старцем, каким изобразил Нестора Васнецов — с длинной седой бородой и взглядом, обращенным одновременно и в себя, и в прошлое, и в будущее, – я себя не чувствую, хотя и перевалил уже за шестой десяток. В древности люди раньше старели и мудрели.

Очень трудно быть первым. Или одним из первых. Но кому-то надо начинать. И они начинали.

Один из первых русских монастырей был создан Антонием и Феодосием в середине XI века. В горах под Киевом монахи выкапывали себе пещеры. Так возникла знаменитая Киево-Печерская Лавра. И еще при жизни Феодосия, а умер он в 1074 году, пришел в обитель семнадцатилетний юноша. И суждено ему было стать отцом русской историографии. Но до этого еще далеко. Был он несколько лет послушником.

В феодосиевом монастыре было принято, прежде чем ты станешь настоящим монахом, пройти многолетний «искус», испытание, говоря современным языком. Первое время пришедший носил свою собственную одежду, изучал «устрой» обители, потом с разрешения игумена получал монастырское платье и начиналось испытание в «службах» монастыря. Затем следовало пострижение и облачение в мантию. И лишь после этого наступало принятие схимы, когда не оставалось сомнений, что новый брат – настоящий монах.

При преемнике Феодосия Стефане Нестор проходит все подготовительные ступени и получает еще и дьяконский сан. На это ушло не более четырех лет – именно столько игуменствовал Стефан (1074-1078 гг.).

В 80-е годы XI века Нестор пишет житие князей-мучеников Бориса и Глеба. Полное его название «Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпцю Бориса и Глеба». В этом агиографическом произведении (агиография – жития святых) он не только описывает жизнь и гибель сыновей Владимира Крестителя Руси, но и призывает князей к прекращению междоусобиц. В том же десятилетии он создает житие Феодосия Печерского. До этого у нас практически не было оригинальной житийной литературы. Оба жития написаны очень живым языком, в них много диалогов, точных психологических характеристик. Поэтому для современников и потомков они были любимым чтением.

Однако главным делом жизни преподобного был огромный летописный труд. Сейчас его принято называть «Повесть временных лет». Но если мы откроем книгу на языке оригинала, то прочтем в самом начале следующее: «Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть» («Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить, и как возникла Русская земля»). Слово «повести», что значит «вести», «известия», стоит у автора во множественном числе. Это указывает на то, что автор использовал множество источников для их создания. И в самом деле, это целое собрание различных повествований из русской истории. Он использует и греческие хроники, и русские летописи предшественников, и устные предания.

Нестор начинает свою книгу с библейского рассказа о расселении народов после Всемирного потопа, о Вавилонской башне. Народы мира, имея общее начало, расселяются по всей земле подобно тому, как ветви берут свое начало от единого ствола. Одна из этих ветвей — Русская земля. Вот ответ летописца на вопрос «Откуду есть пошла Руская земля?».

Существование славян как самостоятельного народа Нестор приписывает к первым векам нашей эры. В летописи рассказывается, как апостол Андрей дошел не только до места, где позже возникнет Киев, но и добрался до Ильмень-озера. Вот что ученик Христа говорит о посещении этих земель и странных для южан обычаях: «Диво видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье».

Образование Русского государства Нестор связывает с распространением Православия. Из разрозненных языческих племен, полян, древлян, кривичей и прочих возникает единое целое – Киевская Русь.

Рассказывая о Руси, летописец упоминает и множество соседних народов. Мы узнаем не только о князьях, но и о церковной истории страны. Вот лишь некоторые сюжеты: Аскольд и Дир, первые правители Киева, принявшие христианство (866 г.); создание Кириллом и Мефодием славянской азбуки; первые мученики-варяги Феодор и Иоанн (983 г.); крещение Руси Владимиром (988 г.); первые митрополиты. Для автора летописи история Руси – это и часть мировой истории и история христианства.

По словам Д. С. Лихачева, «никогда ни прежде, ни позднее, вплоть до XVI в., русская историческая мысль не поднималась на такую высоту ученой пытливости и литературного умения».

Последняя запись, сделанная Нестором, относится предположительно к 1113 году. Дело в том, что первая редакция Несторовой летописи до нас не дошла. А остальные (Лаврентьевская, Ипатьевская, Радзивиллова) включают в себя и продолжение, написанное другими летописцами.

В Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры среди святых останков преподобных отцов хранятся нетленные мощи Нестора Летописца. Каждый подошедший к его гробнице видит над ней серебряную дощечку с выгравированными в XIX веке словами благодарности «отцу российской истории» от всех любителей истории и древностей российских. Здесь, в тишине древних монастырских пещер, неразлучно соединились святость и родная история.

День памяти преподобного Нестора-летописца — 9 ноября (27 октября ст. ст.).

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви