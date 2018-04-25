Преподобный Трифон Печенгский

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Хоть мы с вами отлично знаем, что родина Деда Мороза, вернее, его прототипа Николая Чудотворца, теплая и солнечная Малая Азия, но для большинства он (Дед) ассоциируется с Лапландией. Поэтому в преддверии Нового года и Рождества нам самое время туда отправиться.

Это удивительно красивая страна с суровым климатом на самом севере Европы. Она занимает Заполярье Норвегии, Швеции, Финляндии и Кольский полуостров России. Коренное население – саамы. Их раньше называли лопарями, а теперь еще и лапландцами и европейскими индейцами. Это народ финно-угорской языковой семьи (финны, эстонцы, карелы, венгры, коми, мордва). Издревле занимались оленеводством, охотой и рыболовством. А сейчас? Как мультяшный крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом, так некоторые работают саамами. Живут в чуме, пасут небольшое стадо оленей, а кормятся тем, что принимают туристические группы, угощают их печеной на костре форелью и огненной водой «Абсолют» и рассказывают народные легенды. То есть занимаются сельским туризмом. Это я наблюдал в Швеции.

Прочных связей с соседними народами у лопарей не было: торговали, платили дань. Поэтому христианство пришло к ним сравнительно поздно. Первые попытки приобщить саамов-язычников к вере во Христа предпринимались в Х веке, но желаемых плодов не принесли. Распространение Православия в Лапландии связано с именем преподобного Трифона Печенгского. 28 (12) декабря — день его памяти. Это еще один повод для нас совершить предновогоднее путешествие в страну Деда Мороза.

Митрофан, так звали Трифона в миру, родился в 1495 году в семье новгородского священника. Родители воспитали мальчика правильно. Он был набожен и с юности мечтал посвятить себя распространению Православия. И однажды ему был голос: «Трифон, тебя ждет земля необитаемая и жаждущая». И он отправился на север. Это не было поступком экзальтированного фанатика. Юность романтична. Одних влечет романтика революции, других — криминальная, третьих — романтика религиозного подвига. Таких, как Митрофан, было немало.

Придя на самый север Кольского полуострова, где в Ледовитый океан впадает река Печенга, он завязал торговые отношения с саамами. Это был лишь предлог для знакомства. Долго жил среди них, изучая язык, верования, обычаи и нравы. По другим сведениям, поселился в пещере отшельником. Начал проповедь христианства. И сразу же встретил отпор. Шаманы-кебупы натравливали на него народ. Проповедника били, гнали, добавляли в еду отраву и сор. Но терпение и доброта сделали свое дело. Язычники стали принимать Христа в свои сердца. Таков был результат почти двадцатилетних трудов. Но крестить уверовавших он не мог. Митрофан не был ни священником, ни монахом.

Он отправляется в Новгород, где получает разрешение на строительство церкви. И приводит с собой артель строителей, которые в 1530 году ставят храм. Три года эта церковь ждет освящения, а саамы — крещения. Наконец, Митрофан находит иеромонаха Илию, который крестит лопарей, а Митрофана постригает в монахи с именем Трифон.

Примерно тогда же он находит помощника, соловецкого монаха Феодорита, который делает перевод на саамский некоторых молитв и помогает Трифону организовать монастырь, самый северный в мире. Обитель быстро росла. Некоторые монахи были такие же романтики, как и Трифон, некоторые – новообращенные аборигены.

Благодаря монастырю в устье Печенги в этих краях стали развиваться кораблестроение, солеварение, появилась мельница (дешевле было молоть покупное зерно самим, чем привозить готовую муку), жернова в обитель принес сам Трифон. Рыбой монастырь торговал не только с Архангельском и Новгородом, но и с Амстердамом и Антверпеном.

Но не все шло гладко. В голодный 1548 год братия Кольского монастыря уже упомянутого нами Феодорита, настаивая на облегчении монастырского устава, избивает и изгоняет своего игумена. После этого они явились на Печенгу, к преподобному Трифону. Приход столь буйной братии вынудил и Трифона покинуть монастырь. И основатель обители 8 лет собирает милостыню по всей новгородской земле. Лишь в 1556 году он возвращается с новым игуменом.

Трифон умер 15 декабря 1583 года, похоронен недалеко от монастыря. Сейчас это территория Норвегии. В 1590 году шведы сожгли монастырь, убив более ста монахов и послушников. После этого детище Трифона пытались возобновить дважды в XIX веке, но безуспешно.

Сейчас Трифоно-Печенгская обитель вновь действует. Находится она в приграничной зоне, поэтому нам легче туда попасть с территории соседней шенгенской Норвегии.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви.