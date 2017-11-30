Преступление без наказания

Представьте на минуту, что вы работаете в большом бюджетном учреждении, и вот однажды утром у дверей родного офиса на вас нападает кто-то из сотрудников учреждения вместе с наемными «амбалами», которые вас за волосы оттягивают в подворотню и там избивают ногами. Неприятно, но предположим.

Вы вызываете полицию, врачи со скорой фиксируют следы побоев. Заводится уголовное дело, а потом полиция заявляет, что разбираться в инциденте – это дело самого учреждения, его же сотрудников. «Ну это уже чересчур! Беспредел, как в 90-е годы», – скажете вы и будете правы. По отношению к взрослым это сегодня, наверно, невозможно. А вот к несовершеннолетним подросткам – вполне.

27 ноября с. г. в Вильнюсе 12-летнюю ученицу 6 класса родители привезли в школу, но у крыльца ее перехватили старшеклассница с двумя подростками, за волосы отволокли в соседний двор и избили ногами. Мимо, равнодушно взирая, проходили взрослые. И никто из них не вмешался. После экзекуции девочка потеряла ориентацию, проплутала в состоянии стресса по дворам и только спустя какое-то время смогла позвонить близким. Конечно, те вызвали полицию и скорую, конечно, была проведена абдукция. В Сантаришкской клинике девочке диагностировали сильный ушиб мягких тканей лица и носа. Заведено уголовное дело, комиссариат полиции его изучит и… закроет. Дело будет передано в муниципальную службу по делам несовершеннолетних либо в комиссию по делам развития благополучия ребенка, а те напишут очередные рекомендации. В итоге разбираться в инциденте обяжут школу и родителей, так как участники драки – несовершеннолетние, а несовершеннолетние у нас неподсудны.

Самое страшное в этой истории то, что избитая девочка, о которой идет речь, пострадала в этом году уже дважды. В апреле ее жестоко избили старшие девочки-подростки той же школы. Правда, тогда в драку вмешался мужчина. И хотя полиции были известны все участницы драки, ни одна из них не была наказана ввиду несовершеннолетия, а расследование, начатое муниципальной комиссией, до сих пор не закончено. Это и позволило одной из зачинщиц первой драки повторно организовать избиение той же девочки в той же школе уже в ноябре.

Встает вопрос: как можно было это допустить? О создавшейся ситуации после первой драки знали все ответственные службы, но ни одна из них, как оказалось, не готова была предотвратить повторное насилие. В Комиссии по благополучию детей говорят, что они не могут вмешиваться в работу школы, в школе же социального педагога и психолога не приставишь к каждому ребенку. А с полиции воспитательные функции сняты. Упраздненную инспекцию по делам несоверешеннолетних заменил раздутый чиновничий аппарат, либерализация уголовного Кодекса, упование на воспитание, на увещевания или штрафы. А в итоге получается, что никто не виноват и никто не несет ответственности за здоровье 12-летнего ребенка!

К сожалению, описанный случай не единичен. Драки, избиения, насилие захлестнули подростковую среду. Причина этого беспредела – система. По закону подростки до 16 лет не отвечают по Уголовному кодексу за участие в драках, за хулиганство и прочее. Да, к ответственности могут привлечь их родителей, но штраф по суду за первое предупреждение смехотворный – 10-100 евро. Нарушения, совершенные подростками, рассматриваются комиссариатами в общем потоке преступлений, а затем перенаправляются в муниципальные органы: это многочисленные службы по защите детей, комиссии по благополучию, психологические службы. Зачастую они дублируют друг друга, более того, никаких реальных полномочий у них нет. Нередко там даже нет специалистов с мало-мальским опытом работы с трудными подростками, и функции их сводятся к бумажной работе: поговорили, лекции прочитали, перед вышестоящими органами отчитались. В итоге подростковые группировки не контролируются – они чувствуют и знают свою безнаказанность. Только за последние три года в поле зрения полиции оказались 2000 подростков.

У нас много служб по защите детей, много разговоров о правах детей, но о каких правах мы говорим, если не соблюдается главное право ребенка – право на безопасность и защищенность. Я не призываю открывать тюрьмы для трудных подростков, но уверена, что воспитательная и контролирующая функция должна лежать на полиции, а не на бюрократах. И уж точно вся ответственность не должна переноситься только на школу и родителей. Представим себе на минуту, что чувствуют родители избитого ребенка? Обращаться куда-либо бессмысленно – круг в итоге замкнется на них самих. Максимум, что им предложат, это перевести подростка в другую школу. Так кто может поручиться в таком случае, что полная безысходность не толкнет их на самосуд?!

Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета

Метки: N48 (1188) 30 ноября