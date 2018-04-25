Претенденты на пост министра окружающей среды

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На свободный пост министра окружающей среды сейчас рассматриваются кандидатуры двух женщин, сказал премьер Саулюс Сквернялис.

Он подчеркнул, что претенденты на пост оцениваются в первую очередь по компетенции, а по половому признаку.

«По поводу последней свободной позиции шли беседы с возможными кандидатами – двумя мужчинами и тремя женщинами. И сегодня у нас есть реальный выбор, думаю, когда президент вернется из командировки, я представлю кандидатуру. Есть два кандидата, женщины. (…) Это не искусственно, просто по личным, деловым, профессиональным качествам», — сказал С.Сквернялис радиостанции Žinių radijas.

В возглавляемом С.Сквернялисом правительстве посты министров сейчас занимают одни мужчины, а кандидат на пост министра окружающей среды пока неясен.

BNS