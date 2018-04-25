Президент Д. Грибаускайте: Литва поддержала бы перенос даты Brexit

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Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что Литва поддержала бы перенос даты Brexit, если Соединенное Королевство (СК) обратится с такой просьбой.

«Литва поддержала бы перенос Brexit, если бы СК обратилось с такой просьбой», — заявила президент в среду.

Ее комментарий передала BNS пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

Английским парламентариям в ближайшие дни предстоит выбрать, выходить ли из Евросоюза (ЕС) без соглашения или же отложить Brexit.

Палата общин во вторник отклонила согласованный премьером Терезой Мэй с ЕС проект условий выхода страны из Сообщества.

BNS