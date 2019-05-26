Президент Д. Грибаускайте поздравила Г. Науседу с победой на выборах

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Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье поздравила по телефону Гитанаса Науседу с победой на президентских выборах.

Действующая президент пожелала избранному президенту стойкости и успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий, сообщила пресс-служба Д. Грибаускайте.

По данным BNS, в понедельник планируется встреча Д. Грибаускайте с Г. Науседой.

Глава государства также поговорила по телефону и с другой участницей президентских выборов Ингридой Шимоните.

Председатель сейма Викторас Пранцкетис поздравил Г. Науседу и сказал, что надеется на гармоничную совместную работу в течение предстоящего года.

«После этой ночи страну ожидает новый политический этап, который, я надеюсь, принесет прорыв и уверенность в будущем, стабильность и спокойствие нашим людям. Я желаю новому президенту успехов и стойкости после того, как он возьмет на себя эту ответственность и поведет государство вперед», — сказал спикер сейма.

Срок полномочий нового президента Литвы начнется 12 июля, когда состоится его вступление в должность.

Подсчет голосов с 1427-ми участков из 1972-х показывает, что Г. Науседа получил 71,12% голосов, а кандидат консерваторов И. Шимоните — 27,45%.

BNS