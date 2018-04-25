Президент Эквадора признал неизбежность «выселения» Ассанжа из посольства страны в Лондоне

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Власти Эквадора ведут переговоры с Великобританией относительно дальнейшей судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве этой латиноамериканской страны в Лондоне. В конечном итоге Ассанж должен будет покинуть территорию дипмиссии, сообщил в пятницу президент Эквадора Ленин Морено.

Как передает Reuters, заявление Морено сделал в ходе выступления в Мадриде. Трансляцию мероприятия вело агентство Europa Press . Президент Эквадора также добавил, что решение о выдаче Ассанжа «должно быть достигнуто посредством диалога». «Единственное, чего мы хотим, — это гарантии, что его жизнь не будет подвергнута опасности», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Reuters напоминает, что спекуляции вокруг темы возможной выдачи Ассанжа британским властям возрастали с тех пор, как издание The Sunday Times сообщило о ведущихся между представителями двух стран переговорах на тему выдачи Ассанжа после отказа ему в убежище.

Источник Reuters утверждал, что ситуация в решении этого вопроса приближается к кульминации.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. На территории дипмиссии он укрылся для того, чтобы избежать ареста и выдачи в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании и принуждении к сексуальным действиям.

Сам Ассанж называл эти обвинения политически мотивированными. Выдачи основателя WikiLeaks также добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Предоставление убежища Ассанж уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов. О том, что уроженец Австралии не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне ранее заявлял МИД Эквадора.

В мае этого года президент страны Ленин Морено отдал распоряжение уменьшить число охранников посольства, назначенных для обеспечения безопасности Ассанжа.

NEWSru.com