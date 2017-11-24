Президент Эстонии допустила либерализацию визового режима с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что вопрос о либерализации визового режима для российских туристов, приезжающих в ее страну, полностью зависит от политики России.

Президент Эстонии, которая в настоящее время является страной – председателем Совета ЕС, Керсти Кальюлайд в преддверии саммита “Восточное партнерство” в Брюсселе заявила о том, что вопрос о либерализации визового режима для российских туристов, приезжающих в ее страну, полностью зависит от политики России, сообщает “Газета.Ru”

“Эстония самостоятельно не может принимать решение об ослаблении визового режима с Россией, так как она часть Европейского союза. Однако вопрос о его либерализации со странами ЕС в целом зависит от российской политики. Возможности для этого у России есть”, – заверила она.

Как отмечает РБК, диалог между Москвой и Европейским союзом по облегчению визового режима был заморожен по инициативе ЕС в 2014 году после присоединения Крыма и Севастополя к России.

В саммите “Восточное партнерство”, который состоится в Брюсселе в пятницу, 24 ноября, примут участие лидеры стран ЕС и шести стран, входящих в программу – Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

Летом этого года Кальюлайд заявила, что появление в Эстонии радикальных националистов является прямым следствием российской пропаганды. По ее словам, власти РФ пытаются показать, что в Эстонии есть фашисты, но для этого они вынуждены “откуда-то привозить” их в страну.

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