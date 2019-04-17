Президент Эстонии молодец

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В конце прошлой недели президент Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю 15-летия вступления страны в НАТО участвовала в 30-километровом походе вместе с воинами и работниками силовых структур своей страны и стран-союзниц. С 15-килограммовым рюкзаком президент преодолела расстояние за 4 часа 19 мин. Это неплохой результат.

Президента Эстонии ждет новый большой вызов – визит в Москву и встреча с президентом Владимиром Путиным. Если никто не противился ее участию в «походе разведчиков», то ее поездку в Москву критикуют и в Эстонии, и за рубежом. Почти каждый не совсем традиционный шаг по развитию отношений с Россией вызывает упреки со стороны блюстителей политической дисциплины, в основном из-за пустяков. Эти блюстители чувствуют обязанность критиковать, однако их мишени имеют право игнорировать эту критику.

К. Кальюлайд отметила, что основная цель визита – восстановление сотрудничества с Москвой на высшем политическом уровне. Мол, мы много говорим о России, но не разговариваем с самой Россией. Эти цели не могут быть плохими.

Президенты соседних стран должны были бы встречаться каждое десятилетие. Диалог и открытая беседа полезнее всяких разговоров, особенно в наше время недоверия и лживых новостей. Критики визита указывают на то, что Россия — это непростой сосед, с которым необходимо поддерживать нормальные отношения. Москва оккупировала Крым, поддерживает сепаратистов в Восточной Украине, не осуществляет требований Минских договоренностей. Кроме того, она вмешивается во внутренние дела других стран, разжигает вражду, распространяет дезинформацию и т. д.

Поездка К. Кальюлайд в Москву и встреча с Путиным якобы придаст России легитимность, она трактует Россию как государство, уважающее международное право, хотя таковым она не является. Лучше следовало бы Россию изолировать, поступать с ней, по словам британского секретаря обороны Г. Вильямсона, как с «государством париев» (своего рода «отверженным»), дать ей понять, что она не будет считаться полноправным членом международного сообщества, пока не изменит свой политический курс. К. Кальюлайд отметила, что основная цель визита – восстановление сотрудничества с Москвой на высшем политическом уровне.

Такие утверждения часто повторяются, но я сомневаюсь в том, что визит руководителя маленького государства разрушит этот консенсус и попытки изолировать Россию. Следует помнить, что во время «холодной войны» Запад поддерживал связи с Советским Союзом, когда он захватил всю Среднюю и Восточную Европу, и хотя бы минимально общался с такими палачами как Сталин и Мао Цзэдун.

Кроме того, руководители таких крупных государств, как США, Германия, Франция, Италия встречались с Путиным, как и руководители Австрии и Венгрии. Небо не рухнуло после этих встреч, санкции не были отменены, никто не отказался от общей позиции Евросоюза и НАТО в отношении России. Если руководители этих стран могут общаться с В. Путиным, то такое же право имеют и президенты соседних стран, у которых есть больше общих дел, таких как регулирование границы, обеспечение прав и возможностей национальных меньшинств. Важно подчеркнуть, что крупные государства не могут считать себя монополистами в регулировании отношений с Россией. Маленькие государства имеют такое же право, хотя их усилия на практике были бы менее действенными. К. Кальюлайд планирует говорить об Украине, Грузии, об осуществлении Минских договоренностей.

Большого прорыва не будет. Москва не отзовет своего признания Южной Осетии и Абхазии. Вероятность того, что Россия, каким бы ни был ее руководитель, вернет Крым Украине, не больше той вероятности, что Вашингтон вернет Калифорнию Мексике. Однако возвращение Донецка и Луганска Украине или выполнение Минских договоренностей — эта миссия возможна, и, может быть, В. Путин непрозрачно будет говорить по этому вопросу.

Встреча К. Кальюлайд и В. Путина будет иметь более символическое, нежели геополитическое значение. Россия, как и Вашингтон, не считает Эстонию равноправным партнером на переговорах, с ней не решаются важные вопросы дня. Руководители крупных государств решают, когда и вообще надо ли встречаться с политиками из маленьких стран. Сколько бы наш премьер-министр С. Сквярнялис не мечтал о двусторонней встрече с президентом США, но не он, а только Д. Трамп будет решать этот вопрос.

Нелегко понять, почему В. Путин решил принять президента Эстонии. Если бы его волновала только демонстрация того, что Россия не есть пария, в чем я очень сомневаюсь, разговор с К. Кальюлайд должен быть коротким, продолжительностью менее получаса. Есть и вторая возможность. Президент России хочет на высшем уровне обсудить некоторые спорные вопросы и дать толчок должностным лицам низшего ранга их решить. Я не думаю, что Путин решится на такую мелочь, для этого существуют должностные лица низшего ранга.

Есть еще одна возможность. Санкции Запада нанесли значительный ущерб хозяйству России, международная изоляция больше всего сказывается на положении России и Путина, на его самочувствии. Если бы выборы президента Украины выиграл В. Зеленский, то возможности компромиссного соглашения возросли бы, потому что в отличие от П. Порошенко В. Зеленский на выборах не задействовал антирусскую карту. Положение не изменилось бы быстро и после победы Зеленского, так как политика Украины в отношении России твердая.

Однако со временем лед может начать таять. В. Путин сможет сделать какие-то намеки на возможные компромиссы в надежде, что президент Эстонии сообщит о них своим партнерам по НАТО и Евросоюзу. Иначе говоря, президент России может предоставить президенту Эстонии роль непрямого посредника. Мы не знаем, как все закончится. Если К. Кальюлайд удастся хотя бы немного нормализовать отношения и уменьшить напряжение, то ее поездку можно будет считать успешной. Может быть, президенты будут довольствоваться только вежливыми банальностями. Даже в этом случае похвально решение президента Эстонии не быть связанной суждениями и предварительными установками других политиков. Она молодец.

Кястутис Гирнюс, политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета