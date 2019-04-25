Президент Эстонии утвердила новое правительство

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом в составе, сообщает ТАСС.

В новое правительство республики кроме премьер-министра Юри Ратаса вошли министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр по делам регионов Яак Ааб, министр социальной защиты Танель Кийк, министр образования и науки Майлис Репс (все из Центристской партии), министр обороны Юри Луйк, министр юстиции Райво Аэг, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр по делам народонаселения Рийна Солман, министр культуры Тынис Лукас (все из партии «Отечество»), министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме, министр окружающей среды Рене Кокк, министр сельской жизни Март Ярвик, министр предпринимательства и информационных технологий Марти Куузик (все из Консервативной народной партии).

3 марта в Эстонии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала Партия реформ. Однако лидеру партии Кае Каллас не удалось сформировать правительство большинства. 8 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия и партия «Отечество» подписали трехсторонний договор о создании правительственной коалиции во главе с Юри Ратасом. После этого парламент Эстонии принял решение предоставить лидеру Юри Ратасу полномочия сформировать новое правительство.

belta.by