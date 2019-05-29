«Президент – это огромная моральная сила»

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На финишной прямой президентской кампании «Литовский курьер» задал пять одинаковых вопросов всем девяти кандидатам в президенты. В этой публикации на вопросы также отвечал тогда еще кандидат на главный пост страны Гитанас Науседа. Сегодня это новый президент Литвы на ближайшие пять лет.

— Ваши основные задачи? Три-пять, с аргументацией.

— Мое видение Государства Благополучия основано на трех установках – на уважении, безопасности и благополучии.

Недостаток уважения к человеку, государству, законам и данному слову останавливает прогресс государства. Поэтому я уверен, что в Государстве Благополучия должно быть обеспечено уважение к гражданину, уважение к государству и уважение к данному слову. Возможности президента, как морального авторитета, имеющего мандат доверия людей, в этих направлениях чрезвычайно широкие.

Внешняя политика Литвы должна быть сбалансирована и служить укреплению государства и повышению благосостояния населения. Наш самый главный приоритет – безопасность. Обеспечивая и усиливая ее, вместе мы можем развивать экономическую дипломатию, соответствующую национальным интересам.

Во внешней политике Литва должна быть надежным партнером, у которого есть ценностный хребет на основе общепризнанных международных норм. У нас нет права искусственно создавать конфликты там, где они не приносят никакой пользы и только наносят вред. Мы должны углублять евроатлантическую интеграцию, укреплять отношения с соседями, усиливать безопасность, сохраняя свои обязательства по финансированию системы охраны края, инвестируя в силы обороны и используя преимущества членства в ЕС и НАТО.

Справедливая зарплата за труд, социальная солидарность, доступные для всех и качественные образование, здравоохранение и социальные услуги – эти условия обязательны для создания Государства Благополучия. Президент как единственный служащий с прямым народным мандатом получает полномочия для поднятия острых общественных проблем и требует их решения.

Сокращать социальный разрыв мы должны, поощряя равноправный диалог профсоюзов и работодателей, активно регулируя минимальную зарплату, внедряя налогообложение доходов и имущества, совершенствуя пенсионную систему.

Мы должны укреплять средний класс. Литве необходимо больше собственников, для этого мы должны менять сегодняшнюю систему контроля налогообложения и предпринимательства таким образом, чтобы она стала выгодной для начинающего бизнеса.

Литва должна обратиться к образованию и культуре. Мы обязаны достигнуть национального соглашения об изменениях в образовании, которое не будет меняться при смене властей. Увеличивать бюджетное финансирование образования. Готовиться к возрастному снижению обязательного образования. Оптимизировать сеть школ, стремясь к обеспечению их наполняемости в 500-600 учащихся. Тысячные «фабрики» не создадут культуры личностного роста.

Если мы хотим укреплять государство и значительно усилить качественный рост – мы должны всеми силами поддерживать и обеспечивать свободу самовыражения и реально достигнуть того, чтобы культура стала приоритетом, а не оставалась бы на задворках политики страны.

— Деньги. Вас устраивает сегодняшнее распределение (как бюджета Литвы, так и денег ЕС)? Куда, по вашему мнению, необходимо направить больше, а куда меньше? В чем вы видите неэффективность распределения и почему?

— Как в распределении бюджетных средств, так и в их накоплении нет справедливости. Отчет Европейской комиссии показывает, что социальный разрыв в Литве в последние годы только растет, хотя экономически процветающее государство имеет все возможности для его снижения. К сожалению, все наоборот, количество людей, живущих на грани нищеты, только увеличивается. Средняя пенсия, говоря прямо, всего лишь на 30 евро выше черты бедности.

Это означает, что бюджетные средства собираются и распределяются недостаточно эффективно. Существует слишком много налоговых льгот, которыми пользуются не самые бедные жители страны. Налогообложение труда значительное, но игнорируется налог на имущество.

Я обучался и жил в Германии, хорошо знаю ее экономическую систему и уверен, что многие отлично работающие там вещи могут и должны быть реализованы в Литве.

Говоря о средствах ЕС, считаю, что государство много лет стремилось их «освоить», нежели умно использовать с перспективой на будущее. Поэтому и можно назвать сотни проектов, в которых деньги ЕС были без цели зарыты в землю или попросту растранжирены.

С 2021 года финансирование ЕС для Литвы значительно снизится. Беспокоит, что правительство и Сейм об этом говорят очень мало, хотя очевидно, что это станет вызовом для экономики. Считаю, что президент должен активно участвовать в этом процессе – как ведя переговоры с Брюсселем, так и создавая четкое видение, как мы можем эффективно использовать средства ЕС.

— Вы — президент. Вы — твердая рука, которая руководит и парламентом, или вы — своеобразный модератор среди множества игроков?

— Кандидатов, желающих не только твердой рукой управлять парламентом, но и создавать вертикаль власти во всех государственных учреждениях, хватает. Считаю, что сосредоточение всех ветвей власти в руках одной партии – какой бы она ни была – опасно для страны.

До сих пор в Литве работала своеобразная система противовесов во власти, когда президент, не связанный с партиями, не только становился арбитром в противостоянии партий, но и объединял их для общей цели. Так при общем решении мы привели страну в Евросоюз и НАТО, так мы пережили времена экономического кризиса.

Думаю, что для Литвы чрезвычайно важно сохранить этот позитивный опыт и в будущем. Особенно, если взять во внимание партийную риторику, сосредоточение всех сил в руках одной из партий, без сомнений, приведет к еще большему противостоянию в обществе.

Президент – единственный руководитель государства с прямым мандатом и избранный людьми без посредников. Это огромная моральная сила, которую, считаю, нужно использовать для объединения, а не для разобщения.

— Соседство. Беларусь запустила свою АЭС. В рамках принятых законов нужно ли Литве оборвать все связи с Беларусью, отозвать посла, прекратить любое сотрудничество? Есть ли хоть какая-то возможность сотрудничества?

— Законы Литвы четко описывают нашу позицию по вопросу Островецкой АЭС. Однако отношения с Беларусью включают в себя гораздо больше, нежели только эта проблема. Думаю, что интерес Литвы в том, чтобы Беларусь была суверенной страной, которая проводит свою внешнюю и оборонную политику, а не той страны, которая еще восточнее. Мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы она таковой и оставалась. Это наши соседи, с которыми нас связывают не только столетняя история Великого княжества литовского, но и экономические связи. Так что возможности сотрудничества не только есть, но должны быть максимально использованы. В рамках интересов и ценностей Литвы.

— Эмиграция и референдум. 2024 год, окончание первого президентского срока. Каким будет население Литвы и что вы сделаете, чтобы в стране проживало именно столько?

— Думаю, что в Литве к 2024 году опять будет 3 млн жителей, а может, и больше. Я предлагаю создавать Государство Благополучия, в котором каждый будет чувствовать себя в безопасности, будет пользоваться уважением, будет иметь возможность работать и зарабатывать. Государство, в котором живут с достоинством. Это понятие включает в себя многое: и взаимоотношения граждан с государством, и уважение, и укрепление семей, и, без сомнения, финансовое благополучие. За пять лет мы можем достигнуть очень многого – главное, чтобы это время мы использовали для укрепления государства, а не для партийной грызни.