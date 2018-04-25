Президент Финляндии изменил свое мнение по поводу встречи Трампа с Путиным

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Президент Финляндии Саули Ниинистё во время первого дня саммита НАТО в Брюсселе обсудил с президентом США Дональдом Трампом его предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пишет в четверг, 12 июля, газета Ilta-Lehti.

Содержание беседы с Трампом Ниинистё раскрывать не стал, однако он сообщил, что теперь «более оптимистично, чем раньше», смотрит на встречу двух лидеров в Хельсинки, передает со ссылкой на финское издание агентство ТАСС.

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«Потому, что на ужине за столом прозвучало более двадцати речей, в которых не было сказано никаких слов против важности трансатлантического сотрудничества и ничего такого, что разрушало бы НАТО. Относительно встречи в Хельсинки все те, кто ее упоминал, указывали, что она является совершенно необходимым, хорошим делом. С другой стороны, конечно, у многих были также мысли о том, как следует ее провести. Это уже другой вопрос», — пояснил изменение своей позиции финский лидер.

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселе. Встреча Путина и Трампа должна состояться 16 июля в Хельсинки. В конце июня газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что в Лондоне опасаются уступок, на которые Трамп может пойти после встречи с Путиным, в результате чего в НАТО наступит кризис.

NEWSru.com