Президент Греции в связи с пожарами откладывает визит в Литву

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Президент Греции Прокопис Павлопулос откладывает запланированный визит в Литву в связи с пожарами в его стране, которые уже унесли жизни более 50 человек.

«В связи с пожаром, унесшим жизни многих людей, президент откладывает свой визит в Литву, который должен был начаться в следующий понедельник. Будет найдена новая дата», — сообщил во вторник BNS посол Литвы в Греции Роландас Качинкас.

По его словам, посольство не располагает информацией о пострадавших в пожарах гражданах Литвы.

Сейчас посол рекомендовал находящимся в Греции литовцам избегать лестных местностей, следить за сообщения местных служб, информация также постоянно обновляется страничке посольства литовского посольства в Греции в Фейсбуке.

«Вокруг Афин ситуация уже под контролем, сложнее всего было ночью и под утро. Сейчас нет опасности для литовцев, находящихся Афинах», — сказал посол.

Дипломат отметил, что по последним данным в Греции в пожарах погибли 54 человека, еще много пропавших.

В последние дни лесные пожары бушуют и на Севере Европы. Литва в помощь борющимся с пожарами в Латвии и Швеции направила по одному вертолету с пожарным оборудованием.

BNS